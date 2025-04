Alcune persone riferiscono di non voler più andare alle feste dopo il loro 25° compleanno. KEYSTONE

La Generazione Z afferma con convinzione su TikTok: il lobo frontale è completamente sviluppato solo all'età di 25 anni. Ecco perché prendiamo decisioni avventate fino a questa età. Ma è davvero così? Un esperto prova a rispondere.

Hai fretta? blue News riassume per te I giovani adulti affermano sui social media che il loro lobo frontale è completamente sviluppato solo all'età di 25 anni e che quindi possono prendere decisioni migliori dopo questa età.

Alcuni riferiscono che da quando hanno compiuto 25 anni, improvvisamente non si preoccupano più di cose che prima erano importanti per loro. Come, ad esempio, essere benvoluti da tutti.

Lo psicoterapeuta Serge Brand fornisce un'analisi a blue News: è davvero così o è solo una tendenza dei social media? Mostra di più

Una scadenza mancata, un'uscita sconsiderata, una parola sconsiderata. O forse vi siete presentati al lavoro con i postumi della sbornia o avete prenotato una vacanza quando avevate ancora troppe bollette non pagate a casa.

Probabilmente tutti abbiamo preso decisioni sbagliate. Ma niente panico, non siete voi. È il vostro lobo frontale che non è ancora maturato del tutto. Almeno questo è quanto sostiene la Generazione Z su Instagram e TikTok.

Il lobo frontale è responsabile dei nostri movimenti, del nostro linguaggio e del nostro comportamento sociale. Ci aiuta anche a pianificare e a risolvere i problemi. Soprattutto, però, la Gen Z è ossessionata dal fatto che matura solo all'età di 25 anni e solo allora funziona «correttamente».

Questo fatto biologico ha scatenato un'ondata di auto-riflessione sui social media. I giovani adulti discutono di come questo stato «immaturo» influisca sul loro comportamento e sulla loro capacità decisionale. Non è chiaro da dove derivi esattamente questa tendenza.

Saper dire meglio «no» e non voler piacere a tutti

L'argomento è stato trattato milioni di volte sui social media. Migliaia di persone raccontano le loro esperienze sullo sviluppo del lobo frontale. Un utente dice: «Ho capito che potevo dire di no meglio, che potevo capire meglio le cose. Improvvisamente potevo dire di no meglio e non volevo più piacere a tutti».

Un altro utente scrive: «Sai che il tuo lobo frontale è sviluppato quando ti tingi i capelli del tuo colore naturale, non ti dispiace essere pallido, odi truccarti, ami leggere, non sopporti di uscire e ami stare a casa».

Molti giovani adulti attendono quindi con impazienza la piena maturazione del lobo frontale, nella speranza che questo porti a cambiamenti positivi.

Ma davvero si prendono decisioni migliori a partire dai 25 anni perché questa parte del cervello è già completamente sviluppata?

Il processo di sviluppo è individuale

«Certo che no», spiega Serge Brand, professore e psicoterapeuta presso la Clinica Psichiatrica Universitaria di Basilea. «Il lobo frontale non è completamente sviluppato a 25 anni».

Lo sviluppo del lobo frontale varia da persona a persona. In alcune persone il lobo frontale si stabilizza intorno ai 25 anni, in altre prima o dopo. Ma la stabilizzazione non significa che non avvengano più cambiamenti.

Secondo lo psicoterapeuta, il lobo frontale non è mai completamente sviluppato, dato che il cervello è un organo che continua ad evolvere e a cambiare, fino alla vecchiaia.

Questo mutamento del cervello influisce anche sul modo in cui prendiamo le decisioni. Brand ritiene che queste siano misurabili. È possibile osservarne gli effetti, ad esempio quando una persona si sposa o decide di trasferirsi in un altro Paese all'età di 25 anni.

Secondo la terapia cognitivo-comportamentale, in ogni momento si prende la migliore decisione possibile in base alle informazioni disponibili e al contesto.

«Se ci fosse una decisione migliore in quel momento e con le informazioni disponibili, allora per definizione prenderemmo quella migliore».

Come si prendono buone decisioni?

Il professore raccomanda due metodi per prendere buone decisioni: in primo luogo, è necessario coinvolgere il proprio ambiente sociale e chiedere consiglio a persone fidate. In secondo luogo, può essere utile annotare per iscritto i pro e i contro e rivederli regolarmente per un periodo di circa una settimana.

«Gli appunti in sé non danno la risposta, si tratta di poter dire che ho valutato tutti i pro e i contro in modo da prendere la migliore decisione possibile in quel momento».

Il comportamento di una persona è anche fortemente influenzato dalla sua educazione, dalle influenze culturali e dalle aspettative e competenze sociali e personali.

Le persone che crescono in un ambiente in cui l'assunzione di rischi è incoraggiata sono anche più propense ad assumerli in seguito, indipendentemente dall'età o dalla stabilizzazione del lobo frontale.

Brand conclude con una constatazione: «Questa è solo la natura del futuro, che non sappiamo quali fattori giocheranno un ruolo quando prendiamo una decisione oggi. Siamo sempre più intelligenti con il senno di poi».

Quindi, l'idea che a 25 anni si possano prendere automaticamente decisioni migliori è e rimane una tendenza sui social media. Più importante dell'età è il modo in cui si allena il cervello a prendere decisioni, attraverso esercizi mirati e l'esperienza.

Anche il modo in cui si promuovono i processi di pensiero e si rafforza la cooperazione tra le diverse regioni cerebrali gioca un ruolo importante, indipendentemente dall'età.