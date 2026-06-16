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Società Molto diffusa in Svizzera una concezione dominante di mascolinità

SDA

16.6.2026 - 09:50

Quasi un terzo dei giovani uomini ha un'immagine problematica della mascolinità.
Quasi un terzo dei giovani uomini ha un'immagine problematica della mascolinità.
Keystone

Quasi un giovane uomo su tre in Svizzera presenta concezioni fortemente dominanti della mascolinità, che spesso si accompagnano all'accettazione della violenza e ad atteggiamenti misogini e omofobi. È quanto emerge da un nuovo studio dell'Università di Zurigo.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:50

16.06.2026, 09:57

Secondo l'ateneo è la prima volta che sono disponibili dati di questo tipo per la Svizzera. Per lo studio pubblicato oggi i ricercatori hanno intervistato un campione rappresentativo di oltre 6'000 persone su ruoli di genere, relazioni di coppia, sessualità e parità.

Particolarmente evidenti sono i risultati relativi agli uomini di età compresa tra i 18 e i 24 anni: in questa fascia d'età il 31% presenta un'immagine della mascolinità particolarmente problematica. Considerando tutte le fasce d'età, un uomo su cinque rientra in questa categoria.

Inoltre, la metà dei giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 24 anni interrogati ha dichiarato di essere preoccupato che «i veri uomini vengano emarginati dalla società».

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