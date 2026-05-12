  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Momenti di panico a Parigi: cane finisce nella Senna, ma viene tratto in salvo dai passanti

ai-scrape

12.5.2026 - 13:26

Un episodio di solidarietà è avvenuto lungo le rive del celebre fiume parigino, dove un cane ha rischiato di annegare prima di essere salvato dall'intervento tempestivo di cittadini e proprietario.

Sara Matasci

12.05.2026, 13:26

A Parigi un cane è stato salvato dalle acque della Senna grazie all'intervento tempestivo del suo proprietario e di diversi passanti. L'animale era finito nel fiume e stava lottando per restare a galla, a causa della corrente e dell'impossibilità di risalire sulla riva in autonomia.

Le persone presenti sul posto non sono rimaste a guardare, come spesso accade, ma hanno reagito immediatamente.

Il proprietario dell'animale è infatti stato supportato da diversi passanti che avevano assistito alla scena. La coordinazione tra i presenti ha permesso di portare a termine le operazioni di salvataggio con successo.

L'animale è stato riportato sulla riva ed è poi stato sottoposto a un controllo delle sue condizioni. Nonostante lo spavento e lo stress vissuti, il cane risulta fuori pericolo. 

Il video dell'intervento congiunto è subito diventato virale sui social.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione
Mel Gibson allo scoperto con il suo nuovo amore: il 69enne bacia Antonella Salvucci davanti al Fontanone
Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»

Altre notizie

Chiesa cattolica. Morto cardinale svizzero Tscherrig, era fra i votanti all'elezione di Leone XIV

Chiesa cattolicaMorto cardinale svizzero Tscherrig, era fra i votanti all'elezione di Leone XIV

Ecco come arginare le perdite. Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione

Ecco come arginare le perditeOgni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione

Salute. Oms: «11 i casi di hantavirus sospetti, 9 confermati»

SaluteOms: «11 i casi di hantavirus sospetti, 9 confermati»