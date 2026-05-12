🚨🇫🇷 PARIS : un chien tombé dans la Seine a semé la panique. Son propriétaire et plusieurs passants ont tout tenté pendant de longues minutes pour le sauver alors qu’il était en grande difficulté dans l’eau. Apeuré et épuisé, l’animal a finalement pu être remonté sain et sauf… pic.twitter.com/vTAUTwYG7d — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) May 9, 2026

Un episodio di solidarietà è avvenuto lungo le rive del celebre fiume parigino, dove un cane ha rischiato di annegare prima di essere salvato dall'intervento tempestivo di cittadini e proprietario.

A Parigi un cane è stato salvato dalle acque della Senna grazie all'intervento tempestivo del suo proprietario e di diversi passanti. L'animale era finito nel fiume e stava lottando per restare a galla, a causa della corrente e dell'impossibilità di risalire sulla riva in autonomia.

Le persone presenti sul posto non sono rimaste a guardare, come spesso accade, ma hanno reagito immediatamente.

Il proprietario dell'animale è infatti stato supportato da diversi passanti che avevano assistito alla scena. La coordinazione tra i presenti ha permesso di portare a termine le operazioni di salvataggio con successo.

L'animale è stato riportato sulla riva ed è poi stato sottoposto a un controllo delle sue condizioni. Nonostante lo spavento e lo stress vissuti, il cane risulta fuori pericolo.

Il video dell'intervento congiunto è subito diventato virale sui social.