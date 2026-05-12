Un episodio di solidarietà è avvenuto lungo le rive del celebre fiume parigino, dove un cane ha rischiato di annegare prima di essere salvato dall'intervento tempestivo di cittadini e proprietario.
A Parigi un cane è stato salvato dalle acque della Senna grazie all'intervento tempestivo del suo proprietario e di diversi passanti. L'animale era finito nel fiume e stava lottando per restare a galla, a causa della corrente e dell'impossibilità di risalire sulla riva in autonomia.
Le persone presenti sul posto non sono rimaste a guardare, come spesso accade, ma hanno reagito immediatamente.
Il proprietario dell'animale è infatti stato supportato da diversi passanti che avevano assistito alla scena. La coordinazione tra i presenti ha permesso di portare a termine le operazioni di salvataggio con successo.
L'animale è stato riportato sulla riva ed è poi stato sottoposto a un controllo delle sue condizioni. Nonostante lo spavento e lo stress vissuti, il cane risulta fuori pericolo.
Il video dell'intervento congiunto è subito diventato virale sui social.