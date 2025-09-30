  1. Clienti privati
Pubblica amministrazione, PA Mondiali ciclismo Zurigo 2024: cancellati i debiti degli organizzatori

SDA

30.9.2025 - 14:15

1,2 milioni i visitatori accorsi all'evento.
1,2 milioni i visitatori accorsi all'evento.
Keystone

I debiti accumulati dall'Associazione dei Campionati mondiali di ciclismo e paraciclismo su strada di Zurigo del 2024 sono stati regolati. Ciò grazie alla rinuncia da parte della Città e del Cantone di riscuotere il rimborso dei loro prestiti.

Keystone-SDA

30.09.2025, 14:15

30.09.2025, 14:16

Lo scrivono, in un comunicato odierno, gli organizzatori, che hanno così potuto risolvere una pendenza da 4,5 milioni di franchi.

Il risanamento finanziario è stato possibile grazie all'ottenimento di una moratoria concordataria e al soddisfacimento delle richieste dei creditori privati. L'associazione potrà quindi chiudere i suoi lavori nel corso del prossimo mese, prima di sciogliersi.

Secondo un rapporto di sviluppo sostenibile pubblicato dal comitato organizzatore, l'evento ha attirato oltre 1,2 milioni di spettatori, generando complessivamente 158 milioni di incassi, 65 dei quali in città e 97 in tutto il cantone.

