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Questione diritti umani A Zurigo due nuove opere della street artist italiana Laika1954 contro i Mondiali

SDA

10.6.2026 - 10:49

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Fifa Gianni Infantino sono presi di mira in due nuove opere di Laika1954
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Fifa Gianni Infantino sono presi di mira in due nuove opere di Laika1954
Keystone

Alla vigilia dei Mondiali 2026, sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist italiana Laika1954.

Keystone-SDA

10.06.2026, 10:49

10.06.2026, 11:07

La prima, affissa davanti al quartier generale della Federazione internazionale di calcio (Fifa), in Fifa Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una «death cup» a forma di teschio.

La seconda, comparsa nel centro città e intitolata «Fifa Crime Cup 2026», raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'Ice.

Per Laika si tratta di «uno dei Mondiali più controversi della storia» sul piano dei diritti umani: «È il Mondiale di Trump, delle deportazioni dell'Ice, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza».

Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente Fifa Gianni Infantino, «accusato di aver tradito i valori fondanti del calcio e di aver premiato Trump con il Fifa Peace Award».

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