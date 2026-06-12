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Mondiali di calcio Mondiali: Infantino «valutiamo Coppa a 64 squadre»

SDA

12.6.2026 - 16:18

Il presidente della Fifa Gianni Infantino
Il presidente della Fifa Gianni Infantino
Keystone

Dopo la partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica, il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di CazéTV ha parlato del futuro del torneo, accennando alla possibilità di ampliare ulteriormente il numero di partecipanti da 48 a 64 squadre.

Keystone-SDA

12.06.2026, 16:18

12.06.2026, 16:20

Sebbene la modifica sia già stata oggetto di discussione interna, Infantino ha però dichiarato all'emittente brasiliana che è necessario analizzare le prestazioni del formato attuale prima di decidere su un'ulteriore espansione.

«Innanzitutto, dobbiamo vedere come si svilupperà questo Mondiale con 48 squadre. È già un evento enorme. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 squadre, con una maggiore partecipazione globale. Se ne è già parlato in seno al consiglio Fifa, ma sfruttiamo al meglio questa edizione a 48 squadre», ha affermato.

Quindi ha lanciato una frecciatina all'Italia, ironizzando sull'assenza della nazionale azzurra: «Forse l'Italia si qualificherà con 64 squadre. Chissà, magari con 208.»

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