Mondiali di calcioMondiali: Infantino «valutiamo Coppa a 64 squadre»
SDA
12.6.2026 - 16:18
Dopo la partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica, il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di CazéTV ha parlato del futuro del torneo, accennando alla possibilità di ampliare ulteriormente il numero di partecipanti da 48 a 64 squadre.
Keystone-SDA
12.06.2026, 16:18
12.06.2026, 16:20
SDA
Sebbene la modifica sia già stata oggetto di discussione interna, Infantino ha però dichiarato all'emittente brasiliana che è necessario analizzare le prestazioni del formato attuale prima di decidere su un'ulteriore espansione.
«Innanzitutto, dobbiamo vedere come si svilupperà questo Mondiale con 48 squadre. È già un evento enorme. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 squadre, con una maggiore partecipazione globale. Se ne è già parlato in seno al consiglio Fifa, ma sfruttiamo al meglio questa edizione a 48 squadre», ha affermato.
Quindi ha lanciato una frecciatina all'Italia, ironizzando sull'assenza della nazionale azzurra: «Forse l'Italia si qualificherà con 64 squadre. Chissà, magari con 208.»
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera