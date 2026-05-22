Il sindaco di New York Zohran Mamdani. Keystone

Contro il salasso biglietti per le partite degli imminenti Mondiali di calcio, il sindaco di New York lancia una lotteria per regalare un sogno ai residenti della Grande Mela.

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Con un video su Instagram, Zohran Mamdani ha annunciato che saranno messi in palio mille biglietti al costo di 50 dollari per i match che si svolgeranno al MetLife Stadium in New Jersey.

«C'è un numero infinito di newyorkesi che tenta disperatamente di assistere alle partite dei mondiali ma non può permetterselo – ha affermato il sindaco nel video diffuso sui social media -. Sappiamo che i prezzi per ogni match costano migliaia di dollari».

La lotteria ufficiale si aprirà su regnyctix.com il 25 maggio e si chiuderà il 30 maggio. I biglietti coprono cinque partite della fase a gironi e due incontri degli ottavi di finale: 150 per ogni match, nella tribuna superiore, comprensivi poi degli oneri di trasporto andata e ritorno in autobus.

Possono partecipare alla lotteria i residenti di New York da almeno 15 anni e si può inserire il nome ogni giorno, c'è tuttavia un limite massimo giornaliero di 50 mila iscrizioni.

I vincitori avranno la relativa notifica il 3 giugno e avranno 48 ore di tempo per acquistare un massimo di due biglietti a testa a 50 dollari ciascuno. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comitato organizzatore Nynj.

La prima partita al MetLife è in programma il 13 giugno: in campo Brasile e Marocco. Lo stesso stadio ospiterà anche la finalissima il 19 luglio.