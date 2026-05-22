New YorkIl sindaco Mamdani lancia una lotteria per mille biglietti a 50 dollari per i Mondiali di calcio
SDA
22.5.2026 - 21:53
Contro il salasso biglietti per le partite degli imminenti Mondiali di calcio, il sindaco di New York lancia una lotteria per regalare un sogno ai residenti della Grande Mela.
Keystone-SDA
22.05.2026, 21:53
22.05.2026, 22:03
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Con un video su Instagram, Zohran Mamdani ha annunciato che saranno messi in palio mille biglietti al costo di 50 dollari per i match che si svolgeranno al MetLife Stadium in New Jersey.
«C'è un numero infinito di newyorkesi che tenta disperatamente di assistere alle partite dei mondiali ma non può permetterselo – ha affermato il sindaco nel video diffuso sui social media -. Sappiamo che i prezzi per ogni match costano migliaia di dollari».
La lotteria ufficiale si aprirà su regnyctix.com il 25 maggio e si chiuderà il 30 maggio. I biglietti coprono cinque partite della fase a gironi e due incontri degli ottavi di finale: 150 per ogni match, nella tribuna superiore, comprensivi poi degli oneri di trasporto andata e ritorno in autobus.
Possono partecipare alla lotteria i residenti di New York da almeno 15 anni e si può inserire il nome ogni giorno, c'è tuttavia un limite massimo giornaliero di 50 mila iscrizioni.
I vincitori avranno la relativa notifica il 3 giugno e avranno 48 ore di tempo per acquistare un massimo di due biglietti a testa a 50 dollari ciascuno. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comitato organizzatore Nynj.
La prima partita al MetLife è in programma il 13 giugno: in campo Brasile e Marocco. Lo stesso stadio ospiterà anche la finalissima il 19 luglio.