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Mondiali di calcio Stati Uniti, Canada e Messico annunciano misure contro l'Ebola

SDA

29.5.2026 - 14:01

I Paesi ospitanti si preparano al Mondiale, anche dal punto di vista della sanità.
I Paesi ospitanti si preparano al Mondiale, anche dal punto di vista della sanità.
Keystone

«Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada hanno annunciato misure di salute pubblica coordinate per i viaggi di persone provenienti da regioni africane a maggior rischio di contagio da virus ebola».

Keystone-SDA

29.05.2026, 14:01

29.05.2026, 14:11

Lo hanno fatto sapere in una nota congiunta i governi dei tre Paesi giustificando la scelta con la necessità di «proteggere i nostri cittadini e i milioni di visitatori, tifosi, atleti e turisti attesi durante la Coppa del Mondo Fifa 2026».

Nella nota non è esplicitata la natura delle misure, tuttavia, il 26 maggio il Canada aveva annunciato di aver introdotto «misure di frontiera temporanee per ridurre il rischio che il virus entri e si diffonda all'interno del Canada».

Il Paese ha sospeso per i prossimi 90 giorni i visti in ingresso per i cittadini della Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda e del Sud Sudan. Si applica una quarantena di 21 giorni, invece, agli altri cittadini stranieri che nelle ultime tre settimane sono stati nei Paesi interessati dall'epidemia.

Secondo quanto riportano fonti di stampa che citano una comunicazione della compagnia aerea Viva, il blocco degli ingressi riguarda anche il Messico. A partire dal 28 maggio e per 60 giorni è vietato l'ingresso nel Paese a tutti i cittadini stranieri che nelle ultime tre settimane hanno viaggiato nei tre Stati interessati dall'epidemia.

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