Grande affluenza al Festival delle mongolfiere di Château-d'Oex. Keystone

Archiviato ieri, il 44esimo Festival internazionale delle mongolfiere di Château-d'Oex, nel Canton Vaud, ha accolto circa 50'000 visitatori su nove giorni di manifestazioni. Gli organizzatori stilano un bilancio «molto positivo».

L'affluenza è in effetti abbondantemente oltre le attese, considerando che solitamente il festival attira fra le 20'000 e le 35'000 persone. Per quel che riguarda i voli, le temperature elevate non hanno facilitato il compito agli organizzatori, hanno spiegato questi ultimi in un comunicato. Malgrado tutto, le mongolfiere hanno potuto volare sette giorni su nove.

Le 80 mongolfiere presenti hanno potuto volare 414 volte, per un totale di 476 ore, e sono stati trasportati quasi 700 passeggeri. Per la prima volta è stato possibile anche approfittare di simulatori 3D e 4D.

La 45esima edizione si svolgerà fra il 25 gennaio e il 2 febbraio 2025.

gsi, ats