Un monopattino elettrico nel traffico. (immagine d'illustrazione) Keystone

Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportare nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione.

Keystone-SDA SDA

Ferite lievi per il 20enne conducente del monopattino, e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.