Per la sua 60esima edizione Cartellone di alta moda ricamato e unico nel suo genere per il Montreux Jazz Festival

SDA

29.10.2025 - 11:46

Il manifesto della 60a edizione del Montreux Jazz Festival è una creazione ricamata ideata dallo stilista vallesano Kevin Germanier.
Keystone

In occasione della sua 60esima edizione, il Montreux Jazz Festival si dota di un cartellone di alta moda ricamato e unico nel suo genere. Una «prodezza tecnica» realizzata dallo stilista vallesano Kevin Germanier, che ha già vestito Beyoncé, Lady Gaga e Björk.

Keystone-SDA

29.10.2025, 11:46

Non meno di 60'000 perline e paillettes spiccano su uno sfondo completamente nero dove i colori danzano in lettere e motivi sgargianti. Un «caos organizzato», secondo le parole dell'artista, che firma il primo manifesto ricamato nella storia del festival, la cui prossima edizione è in programma dal 3 al 18 luglio 2026.

«Questo manifesto è un po' come 'Dov'è Charlie?''», spiega Kevin Germanier, intervistato da Keystone-ATS. «Adoro questo tipo di manifesti in cui ci sono così tanti dettagli. Ogni volta che lo guardi, c'è qualcosa che salta all'occhio».

Lungi dal minimalismo, il designer 33enne ha trasposto il suo universo su un poster di un metro per 60 centimetri, concepito come un vero e proprio capo di alta moda.

Ormai figura imprescindibile della moda contemporanea, la Maison Germanier ha fatto dell'upcycling, l'arte di riciclare i materiali, il suo marchio di fabbrica.

