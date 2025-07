Per il suo primo compleanno, Moo Deng ha ricevuto una «torta» fatta di frutta e verdura. Sakchai Lalit/AP/dpa

Da quando Moo Deng ha visto la luce, un anno fa, è diventata una vera diva in Thailandia. Il compleanno dell'ippopotamo nano sta nuovamente attirando folle di persone da tutto il mondo. Da dove viene questo entusiasmo?

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'ippopotamo nano Moo Deng ha festeggiato il suo primo compleanno al Khao Kheow Open Zoo, vicino a Bangkok, con una folla internazionale di visitatori.

Poco dopo la sua nascita, Moo Deng è diventata un fenomeno virale su internet con meme e video in tutto il mondo.

Grazie a Moo Deng lo zoo sta registrando un numero record di visitatori e l'industria del turismo sta beneficiando del suo marketing. Mostra di più

Moo Deng, la cucciola di ippopotamo nano della Thailandia famosa in tutto il mondo, ha festeggiato il suo primo compleanno in mezzo a una grande folla di visitatori.

Non solo gli abitanti del luogo, ma anche i fan e troupe televisive di tutto il mondo si sono recati a festeggiare il piccolo animale, che poco dopo la sua nascita è diventato un fenomeno globale sul web.

Foto, video e soprattutto meme con le espressioni facciali più divertenti di Moo Deng sono diventati virali da allora.

Asta con l'impronta di Moo Deng

La festa al Khao Kheow Open Zoo, vicino alla capitale Bangkok, durerà quattro giorni e comprenderà una coloratissima «torta di compleanno» fatta di frutta, foglie e verdure, come riportano i media thailandesi.

Tra le altre cose, i visitatori potranno incontrare i guardiani di Moo Deng, che racconteranno aneddoti della vita della loro protetta dalle guance paffute.

Sono già stati messi all'asta cimeli speciali, tra cui un'impronta del mini ippopotamo e la sua vasca da bagno. L'impronta da sola ha fruttato l'equivalente di circa 18'000 euro, come riporta il quotidiano «Khaosod», citando lo zoo.

In occasione del compleanno, i souvenir di Moo Deng sono di nuovo in vendita ovunque. Carola Frentzen/dpa

La nascita dell'ippopotamo nano il 10 luglio 2024 è stata un colpo di fortuna per l'industria del turismo, duramente colpita dalla pandemia di Covid. Da allora l'entusiasmo per il simpatico ippopotamo ha fatto riempire le casse in Thailandia, soprattutto grazie a un marketing imponente.

Perché quando si parla di Moo Deng, non c'è quasi nulla che non esista: portachiavi a forma di ippopotamo, peluche con le guance rosa, magliette e tazze con il suo volto, calendari, borse della spesa e monete commemorative: l'offerta di prodotti non conosce limiti.

Lo zoo, prima piuttosto sconosciuto, sta attirando un numero record di visitatori.

Moo Deng attira le folle al Khao Kheow Open Zoo da quando è nato. Soprattutto il giorno del suo primo compleanno. KEYSTONE

Cosa significa il nome?

Il nome Moo Deng significa «maiale che salta» e si riferisce in realtà a un noto piatto di street food thailandese: pancia di maiale arrostita su riso con salsa rossa.

Circa 20'000 utenti di Facebook hanno votato per decidere come chiamare la nuova arrivata dello zoo e il nome sembra fatto su misura per la piccola.

D'altra parte, le organizzazioni per i diritti degli animali avvertono da tempo che per gli ippopotami nani, animali notturni, è molto stressante essere costantemente esposti a grandi e rumorose folle durante le ore del giorno.