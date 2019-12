Nel 2018 oltre 140mila morti nel mondo per il morbillo

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/5/528b07b6-79dc-461b-b78c-e2813e17a900.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ovviamente, lo stress prenatalizio colpisce anche Babbo Natale. Preso dalla fretta, ha premuto troppo forte sull'acceleratore e si è lanciato nella trappola del radar della polizia municipale di Uster.
Immagine: Stadtpolizei Uster

Cosa succede nel mondo?
Erosa dagli elementi: i violenti venti che hanno soffiato sul lago Michigan, hanno provocato onde molto alte. La Dune Lane a Stevensville, Michigan, è stata vittima delle forze della natura.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Un'atmosfera apocalittica per il giorno più bello della loro vita: una coppia di sposi posa davanti all'orizzonte urbano di Sydney, avvolto da un pennacchio di fumo. La metropoli australiana è attualmente alle prese con le conseguenze degli incendi boschivi che imperversano nelle vicinanze.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
I panda giganti sono molto rari. Uno di loro si chiama Qizai e può essere ammirato al centro di ricerca Qinling, a Xi'an (Cina).
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Raccolto in barca: a Kanpur, in India, alcuni paesani raccolgono castagne d'acqua.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Per riprodurre perfettamente lo spirito natalizio, due vicini decorano ogni anno le loro villette a schiera ad Amburgo con 80.000 luci. Per farlo utilizzano circa 140 prese di corrente. Naturalmente, anche la bolletta dell'elettricità per il periodo natalizio aumenta di alcune centinaia di euro.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Spazzato via dal vento: nelle Filippine, un camion ribaltato dal passaggio del ciclone tropicale Kammuri, viene ispezionato dalla polizia.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Veduta molto aerea: una foto diffusa dalla NASA mostra dei pennacchi di fumo provenienti dagli incendi boschivi che imperversano a nord di Sydney, la capitale dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, e che si innalzano sopra la città.
Immagine: NASA/dpa

Cosa succede nel mondo?
Il conforto del Sommo Pontefice: Papa Francesco, giunto in Piazza San Pietro per la sua udienza generale settimanale, accarezza un bambino con un berretto a forma di panda.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Quasi come in «Tre nocciole per Cenerentola»: il leader nordcoreano Kim Jong-un (al centro) e sua moglie Ri Sol-ju percorrono il paesaggio invernale sul monte Paektu, la montagna più alta del paese.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Stomaci sensibili astenersi: in Cambogia, un venditore di strada propone ragni fritti. 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/7edf3404-258f-42bb-9019-10f36c12af44.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il conforto del Sommo Pontefice: Papa Francesco, giunto in Piazza San Pietro per la sua udienza generale settimanale, accarezza un bambino con un berretto a forma di panda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/464b640a-4927-4ab6-be1f-b632d3f4ac44.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Quasi come in «Tre nocciole per Cenerentola»: il leader nordcoreano Kim Jong-un (al centro) e sua moglie Ri Sol-ju percorrono il paesaggio invernale sul monte Paektu, la montagna più alta del paese.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/4/08084a92-4995-4910-b939-c2bffa518f10.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Stomaci sensibili astenersi: in Cambogia, un venditore di strada propone ragni fritti. Queste bestie sono considerate delle prelibatezze.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Una coppia originaria di Weinfelden (Canton Turgovia) ha provato un autentico brivido dopo aver passato le proprie vacanze in Sudafrica. Al momento di disfare le valigie, i due hanno scoperto uno scorpione di una decina di centimetri tra la loro biancheria. Alla fine è stato appurato che l'animale non rappresentava un rischio per l'uomo.
Immagine: Kapo TG

Cosa succede nel mondo?
Grandi pulizie a Napoli: alcuni membri di diverse organizzazioni per la protezione dell'ambiente raccolgono enormi quantità di rifiuti sulle spiagge attorno alla città italiana.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Si salvi chi può: nel centro di Helsinki, la capitale della Finlandia, una volpe si è persa e corre di fronte al Palazzo del governo.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Pollici in alto: il presidente americano Donald Trump gesticola mentre guida all'interno della sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Gli avvocati del capo di Stato americano si sono rifiutati di assistere all'audizione del Congresso in vista di un'eventuale procedura di impeachement.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Lo spirito di Natale in mezzo ai pesci: un sub travestito da Babbo Natale nutre una manta nel grande acquario situato all'interno del parco nazionale di Schleswig-Holstein, in Germania.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Non si può più passare: nel sud della Francia, le forti piogge hanno provocato inondazioni nelle quali hanno perso la vita almeno cinque persone. Come qui a Mandelieu-la-Napoule, vicino Cannes, le strade sono allagate in molti punti.
Immagine: afp/Valery Hache

Cosa succede nel mondo?
Niente neve? Nessun problema! Un cannone da neve aiuta gli operatori di un impianto di risalita nel Baden-Württemberg, in Germania, a sopperire alla mancanza di neve durante il periodo dell'Avvento.
Immagine: DPA/Benedikt Spether

Cosa succede nel mondo?
I piccoli crescono in fretta. Il 1° dicembre, l'orsa polare Hertha ha festeggiato il suo primo compleanno allo zoo di Berlino con un grosso uno rosso di ghiaccio.
Immagine: DPA/Paul Zinken

Cosa succede nel mondo?
C'è un limite alle luminarie natalizie? Per la famiglia Schlagmüller a Ravensburg, in Germania, l'asticella sembra essere posta molto in alto. Hanno infatti dato vita a questo mare di luci tanto abbaglianti da eclissare perfino i riflettori di uno stadio di calcio.
Immagine: DPA/Felix Kästle

Cosa succede nel mondo?
Una roulotte con tenda sommersa per metà dall'acqua: in seguito a forti piogge, il fiume Severn ha inondato campi e prati del Gloucestershire, in Inghilterra.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Visita alle truppe: il presidente statunitense Donald Trump ha suscitato sorpresa recandosi in Afghanistan. In occasione della festa del Ringraziamento, si è intrattenuto in mensa con i soldati.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Uccello da compagnia: sulla riva del lago Ammer, in Baviera, un gabbiano si posa sulla testa di un escursionista.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Prove altamente infiammabili: alcuni poliziotti riuniscono in un'area dedicata all'interno del campus dell'Università politecnica di Hong Kong combustibili e bidoni di gas lasciati dai manifestanti.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Scene degne di un film hollywoodiano: l'aria sembra pesante a Smederevo, in Serbia. In realtà, ci dovrebbe essere solo molto fumo, poiché si tratta di un'esercitazione congiunta delle forze di polizia serbe e cinesi. È stato simulato un sequestro terroristico.
Immagine: Keystone