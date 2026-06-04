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Lutti Morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi

SDA

4.6.2026 - 11:02

L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi (foto d'archivio)
L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi (foto d'archivio)
Keystone

È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film «Persepolis». Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien.

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:02

04.06.2026, 11:08

«Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia Afp – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita». Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile 2025.

La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.

L'adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l'infanzia dell'autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa.

Molte le scene e i personaggi coinvolti negli arresti e nelle esecuzioni che seguirono quella rivolta e l'avvento al potere di Khomeini. Il film ottenne il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007.

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