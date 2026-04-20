È morta venerdì a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi la settimana precedente e da allora in coma. Lo hanno annunciato sabato le figlie Cylia e Shana Chasman.

Nadia Fares è morta all'ospedale dopo diversi giorni di coma dopo un incidente in piscina. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA SDA

Fares è morta all'ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica dopo essere stata estratta dalla vasca di un club privato in Rue Blanche, nel nono arrondissement della capitale francese.

È stata aperta un'inchiesta.

L'attrice-modella avrebbe dovuto girare il suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista il prossimo settembre.

«Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d'azione con Tf1 Studios», aveva spiegato in un'intervista pubblicata a gennaio e nella quale aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un «intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza».

«E in quattro anni ho subito tre interventi al cuore», aveva aggiunto l'attrice affermando di nuotare quattro volte a settimana.

Nata nel 1968 a Marrakech, la Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere la carriera artistica.

Ha iniziato quella cinematografica negli anni '90, lavorando con registi di fama come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin.

Ha partecipato anche a 'Poliziotti' del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart.