In seguito alla caduta fatale di sua madre da una nave da crociera, una donna statunitense ha fatto causa alla compagnia di navigazione Royal Caribbean. Ritiene che l'offerta all-you-can-drink sia responsabile dell'incidente e chiede la fine di questi pacchetti all-inclusive.

Il 22 ottobre dello scorso anno, Dulcie White, 66 anni, è caduta da un balcone della Allure of the Seas, una nave gestita dalla Royal Caribbean.

Doveva svolgere un viaggio di quattro giorni con la figlia Megan Klewin, una crociera a tema incentrata sulla pop star Taylor Swift. Il corpo di White non è ancora stato ritrovato: è caduta in mare al largo delle Bahamas, sotto gli occhi della figlia.

Klewin ha intentato una causa per «morte ingiusta» contro la Royal Caribbean in Florida. Il documento afferma che la madre ha acquistato un «pacchetto bevande illimitato», che l'ha portata ad essere fortemente alterata.

«Era seduta sulla ringhiera del balcone»

Secondo i documenti del tribunale, alla 66enne sono state servite almeno sette bevande alcoliche nell'arco di poco più di sei ore. A quel punto ha mostrato chiari segni di ubriachezza: barcollava, farfugliava, balbettava e appariva distratta. Intorno alle 19.30, un compagno di viaggio ha riportato White in cabina.

In seguito, la donna ha lasciato di nuovo la cabina ed è andata sul balcone, ha dichiarato Klewin. Inizialmente pensava che fosse impegnata a prendere i vestiti dalle valigie sul balcone. «Quando ho guardato di nuovo, era seduta sulla ringhiera del balcone e poi è caduta prima che potessi raggiungerla», ha detto Klewin a CBS News.

Dopo la caduta ha immediatamente avvertito l'equipaggio. Ma secondo la famiglia, la nave non è tornata indietro verso il presunto luogo dell'incidente e non sono state inviate scialuppe di salvataggio. White sarebbe stata «palesemente ubriaca» mentre continuava a farsi servire alcolici.

«Probabilmente voleva ottenere il massimo dal pacchetto»

Klewin ha spiegato che era l'unica volta che aveva visto sua madre così ubriaca. «È triste che questo sia il mio ultimo ricordo di lei».

La causa accusa la Royal Caribbean di aver messo a rischio la sicurezza dei passeggeri con la sua politica sull'alcol. La stessa Klewin è stata messa in pericolo nel tentativo di salvare la madre e da allora soffre di ansia, insonnia e incubi ricorrenti.

Non chiede un risarcimento economico, ma vuole che la compagnia di navigazione si assuma la responsabilità. «Quella notte ci perseguiterà per sempre. Sono convinta che la causa sia stata l'eccessiva offerta di alcolici», ha detto.

«Hanno venduto il pericolo»

Il suo avvocato Spencer Aronfeld ha accusato Royal Caribbean di aver messo a rischio i passeggeri con pacchetti che offrivano bevande illimitate.

«Royal Caribbean non ha venduto solo bevande, ha venduto pericolo», ha detto. «Non si tratta di un incidente isolato, ma di uno schema del settore. Stiamo mettendo in guardia le compagnie di crociera: i giorni in cui si fanno soldi servendo alcolici in eccesso mentre i passeggeri muoiono sono contati».

Chiede che in futuro queste offerte all-you-can-drink vengano abolite. A White sopravvivono la figlia, due figli e il marito Terry White, che ha anche intentato una causa.

Interpellata dal «Daily Mail», la Royal Caribbean ha dichiarato di non voler commentare i procedimenti in corso. La compagnia di navigazione non ha ancora risposto alla causa. Anche il team di Taylor Swift è stato contattato dal giornale per una dichiarazione, ma non c'è ancora stata una risposta.