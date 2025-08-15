  1. Clienti privati
Lutto È morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon

SDA

15.8.2025 - 16:16

Lutto per l'uomo d'affari Jeff Bezos.
Keystone

Jackie Bezos, la madre di Jeff Bezos, è morta a 78 anni. Nel 1995 col marito investì 245.000 dollari in Amazon, la libreria online fondata dal figlio e divenuta una delle maggiori aziende al mondo.

Keystone-SDA

15.08.2025, 16:16

15.08.2025, 16:21

Il miliardario nel 2000 usò la lista degli acquisti stilata dalla madre nel corso di un'esposizione a New York per dimostrare quanto fosse facile acquistare sul suo sito.

La mamma di Bezos rimase incinta di Jeff a soli 17 anni. Il suo secondo marito, Miguel Bezos, un immigrato da Cuba, adottò Jeff. Insieme la coppia ha avuto altri due figli.

