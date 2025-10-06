La scrittrice britannica Jilly Cooper. (foto d'archivio) Keystone

La scrittrice britannica Jilly Cooper, celebre per i suoi romanzi rosa diventati bestseller nel Regno Unito e non solo, è morta all'età di 88 anni.

Keystone-SDA SDA

«Il suo amore per tutta la sua famiglia e i suoi amici non conosceva limiti. La sua morte inaspettata è stata uno shock totale», si legge in un breve comunicato della famiglia.

Cooper è deceduta per le conseguenze di una caduta, come riportano i media. L'autrice aveva conquistato grande fama per i suoi ritratti piccanti dell'upper class inglese, con la serie di romanzi delle Rutshire Chronicles e ancora con Riders e Rivals: quest'ultimo trasformato in un popolare adattamento televisivo da Disney+, con Aidan Turner e David Tennant.

Il personaggio al centro delle sue storie è Rupert Campbell-Black, tenebroso eroe nonché grande seduttore con la passione per i cavalli, ispirato alla figura di Andrew Parker Bowles, ex marito della regina Camilla.

Cooper, nata a Hornchurch, nell'Essex, il 21 febbraio del 1937, esordì come giornalista e pubblicò diverse opere di saggistica, su tematiche come società, animali e matrimonio, prima di dedicarsi alla narrativa. Il suo primo romanzo rosa, 'Emily', apparve nel 1975 e la scrittrice divenne poi una figura di spicco della letteratura popolare britannica, ricevendo il titolo di dama nel 2024.