  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 88 anni Addio ala scrittrice Jilly Cooper, regina dei romanzi rosa

SDA

6.10.2025 - 13:14

La scrittrice britannica Jilly Cooper. (foto d'archivio)
La scrittrice britannica Jilly Cooper. (foto d'archivio)
Keystone

La scrittrice britannica Jilly Cooper, celebre per i suoi romanzi rosa diventati bestseller nel Regno Unito e non solo, è morta all'età di 88 anni.

Keystone-SDA

06.10.2025, 13:14

06.10.2025, 14:04

«Il suo amore per tutta la sua famiglia e i suoi amici non conosceva limiti. La sua morte inaspettata è stata uno shock totale», si legge in un breve comunicato della famiglia.

Cooper è deceduta per le conseguenze di una caduta, come riportano i media. L'autrice aveva conquistato grande fama per i suoi ritratti piccanti dell'upper class inglese, con la serie di romanzi delle Rutshire Chronicles e ancora con Riders e Rivals: quest'ultimo trasformato in un popolare adattamento televisivo da Disney+, con Aidan Turner e David Tennant.

Il personaggio al centro delle sue storie è Rupert Campbell-Black, tenebroso eroe nonché grande seduttore con la passione per i cavalli, ispirato alla figura di Andrew Parker Bowles, ex marito della regina Camilla.

Cooper, nata a Hornchurch, nell'Essex, il 21 febbraio del 1937, esordì come giornalista e pubblicò diverse opere di saggistica, su tematiche come società, animali e matrimonio, prima di dedicarsi alla narrativa. Il suo primo romanzo rosa, 'Emily', apparve nel 1975 e la scrittrice divenne poi una figura di spicco della letteratura popolare britannica, ricevendo il titolo di dama nel 2024.

I più letti

Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
«Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»

Altre notizie

Intrappolati in centinaia. Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Intrappolati in centinaiaUn video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Medio Oriente. 138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

Medio Oriente138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

E non è l'unica colpita. Invasione di mosche in parrocchia, una chiesa svizzera costretta a chiudere

E non è l'unica colpitaInvasione di mosche in parrocchia, una chiesa svizzera costretta a chiudere