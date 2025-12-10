Sophie Kinsella IMAGO/Anan Sesa

«Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)». Con un post su Instagram la famiglia di Sophie Kinsella annuncia la morte della scrittrice inglese.

Keystone-SDA SDA

La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo.

«È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita».

«Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l'amore che ha ricevuto», scrivono nel post i suoi familiari.

Dopo gli inizi nel giornalismo, nel 2000 ha ottenuto il suo primo successo internazionale con la pubblicazione di «The Secret Dreamworld of a Shopaholic», il cui titolo nell'edizione in italiano è diventato «I Love Shopping».

La serie comprende nove romanzi e un ebook. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film «I Love Shopping», tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.