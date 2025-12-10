  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nella letteratura È morta a quasi 56 anni la scrittrice inglese Sophie Kinsella

SDA

10.12.2025 - 14:05

Sophie Kinsella
Sophie Kinsella
IMAGO/Anan Sesa

«Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)». Con un post su Instagram la famiglia di Sophie Kinsella annuncia la morte della scrittrice inglese.

Keystone-SDA

10.12.2025, 14:05

10.12.2025, 14:46

La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo.

«È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita».

«Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l'amore che ha ricevuto», scrivono nel post i suoi familiari.

Dopo gli inizi nel giornalismo, nel 2000 ha ottenuto il suo primo successo internazionale con la pubblicazione di «The Secret Dreamworld of a Shopaholic», il cui titolo nell'edizione in italiano è diventato «I Love Shopping».

La serie comprende nove romanzi e un ebook. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film «I Love Shopping», tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Alexandra Taetz muore a soli 38 anni: aveva partecipato a «Via per sempre» di SRF
Nuova carta d'identità svizzera dal 3 marzo
Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife

Altre notizie

Shock in Europa. Quasi 200 bambini nati dal seme di un donatore con una mutazione cancerogena

Shock in EuropaQuasi 200 bambini nati dal seme di un donatore con una mutazione cancerogena

Marocco. Tragedia a Fez: due palazzi crollano nella notte, almeno 22 morti

MaroccoTragedia a Fez: due palazzi crollano nella notte, almeno 22 morti

Diritti umani. Il Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump

Diritti umaniIl Comitato etico della FIFA indaga su Infantino per il sostegno a Trump