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Argentina Morta Taty Almeida, simbolo delle madri di Plaza de Mayo

SDA

15.6.2026 - 08:14

È venuta a mancare Taty Almeida.
È venuta a mancare Taty Almeida.
Keystone

Taty Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo Línea Fundadora e figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina, è morta a 95 anni.

Keystone-SDA

15.06.2026, 08:14

La sua storia venne segnata il 17 giugno 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, il quale, prima di uscire di casa, le disse: «Mamma, torno subito». Da quel momento iniziò una ricerca durata oltre 50 anni che l'ha trasformata in un punto di riferimento assoluto.

Nata il 28 giugno 1930 in una famiglia legata all'ambiente militare, Almeida era una docente la cui vita fu stravolta dal sequestro del giovane, studente di medicina e militante politico. La donna cercò risposte persino presso gli esponenti del regime, tra cui Jorge Rafael Videla, senza ottenere nulla. Decise quindi di unirsi al celebre movimento argentino, trasformando la protesta individuale in una causa collettiva presentata anche davanti alla Commissione interamericana dei Diritti umani.

Fino alla fine dei suoi giorni ha sostenuto che il tempo non cura l'assenza dei desaparecidos e che Alejandro l'aveva «partorita» politicamente, traendola fuori dalla «bolla» in cui aveva sempre vissuto. Dal 2024 guidava l'associazione e ripeteva che le attiviste erano riuscite a passare il testimone alle nuove generazioni per mantenere viva la richiesta di memoria, verità e giustizia.

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