Morte di Felix Baumgartner, l'incidente non sarebbe dovuto a un malore

Lo sportivo estremo Felix Baumgartner è morto giovedì. Caroline Seidel/dpa

I primi risultati delle indagini suggeriscono che lo schianto del parapendio motorizzato di Baumgartner potrebbe essere stato causato da una mini-telecamera rimasta impigliata nell'elica.

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì, lo sportivo estremo Felix Baumgartner è morto in un incidente con il suo parapendio a motore.

I primi accertamenti suggeriscono che l'incidente sia stato causato da una mini-telecamera rimasta impigliata nell'elica.

La teoria è supportata dalle dichiarazioni di due testimoni oculari. Mostra di più

I primi risultati dell'indagine sulla morte di Felix Baumgartner indicano che la causa dell'incidente non è stata un malore. Lo riporta il quotidiano italiano Il Resto del Carlino.

Una ricostruzione approssimativa ha rivelato che Baumgartner aveva installato una telecamera sul suo paramotore, per filmare da dietro. L'avrebbe attaccata con una corda e poi controllata con un mini-pilota.

Forse a causa di uno stallo o di una manovra rapida, la telecamera sarebbe caduta nell'elica, causando la caduta del paramotore.

«Ha girato a spirale»

Baumgartner avrebbe cercato di attivare il paracadute di riserva. Tuttavia, l'operazione non è riuscita a causa della bassa quota. Questo non è ancora stato confermato da un consulente tecnico incaricato dalla Procura.

Tuttavia, la teoria dell'incidente è supportata anche dalle dichiarazioni di due persone che hanno visto il paramotore precipitare e sono state interrogate dai carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente.

Una turista ha dichiarato al giornale: «Ho visto il parapendio in caduta libera. Scendeva a spirale».

«Poteva essere solo un problema tecnico»

Anche un abitante del luogo ha spiegato: «Quando ho visto il parapendio cadere, non era molto lontano da terra. Io stesso sono un appassionato di parapendio e non credo che un malore improvviso abbia fatto perdere il controllo. Una picchiata come quella che ho visto può essere dovuta solo a un problema tecnico».

Nel frattempo, la Procura di Fermo ha disposto l'autopsia dopo il primo esame autoptico, per stabilire definitivamente le cause del decesso.