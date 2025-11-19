Il tribunale distrettuale di Kulm (AG) ha stabilito che la morte di un ospite della casa di riposo non può essere attribuita alle azioni di un infermiere (immagine simbolica). Keystone

Un anziano è morto in una casa di riposo, mentre l'infermiere che ha esitato a rianimarlo è finito alla sbarra. Il tribunale distrettuale di Kulm, nel Canton Argovia, ha emesso la sua decisione: l'uomo ha agito nella legalità.

Hai fretta? blue News riassume per te Un infermiere ha dovuto rispondere al Tribunale distrettuale di Kulm (AG) dopo aver omesso di rianimare un anziano gravemente malato in una casa di cura nonostante la situazione di emergenza.

Il ministero pubblico lo ha accusato di non aver fornito assistenza di emergenza e ha chiesto una pena detentiva.

Il tribunale ha seguito la tesi della difesa secondo cui l'uomo non era colpevole di alcun reato. Mostra di più

«Oggi dobbiamo giudicare un caso insolito», ha detto il ministero pubblico all'inizio della sua arringa. Più tardi, nello spiegare la sua sentenza, il presidente del tribunale dirà: «Quello che abbiamo sentito oggi è un argomento difficile ed emotivo, un vero e proprio tabù nella società».

Martedì, il tribunale distrettuale di Kulm, nel Canton Argovia, si è concentrato su grandi questioni. Quando è opportuno salvare una vita prossima alla fine? Chi decide se un malato terminale senza polso deve essere rianimato o meno?

Il caso in questione è avvenuto quasi quattro anni fa. Poco dopo il Natale 2021, un infermiere inizia il suo turno di notte in una casa di riposo in Argovia. Al suo secondo giro di ispezione, nelle prime ore del mattino, trova nella sua stanza un residente di 74 anni che riesce a respirare solo a fatica.

Dato che il suo respiro si fa sempre più debole e non riesce a sentire il polso, l'assistente chiama la centrale di emergenza cantonale.

I paramedici arrivano troppo tardi

L'intero processo si svolge in un lasso di tempo nei minuti: «Invece di iniziare immediatamente le misure di mantenimento in vita e nonostante le quattro richieste del dipendente della centrale di emergenza, l'imputato ha riflettuto per diversi minuti se rianimare o meno l'uomo», si legge nell'atto d'accusa.

L'operatore sanitario non ha rianimato il paziente. I servizi di emergenza, che arrivano sul posto sette minuti dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza, possono solo stabilire che l'uomo è morto.

La procura lo accusa di essere colpevole di non aver prestato soccorso. La pena richiesta è di 24 mesi di reclusione con la condizionale e una multa di 1'500 franchi. Dato che l'imputato è un cittadino tedesco, è richiesto anche un divieto di espatrio di cinque anni.

L'uomo (65 anni) è stato esonerato dal processo. È ora in pensione e vive a Berlino per occuparsi dell'anziana madre.

La rianimazione probabilmente non sarebbe stata utile

Secondo il Codice penale svizzero, «chiunque omette di prestare soccorso a una persona (...) in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere (...) è punito».

È indiscutibile che il residente della casa anziani fosse in imminente pericolo di vita. Sono le circostanze che l'accusa e la difesa valutano naturalmente in modo diverso.

Per l'accusa, una cosa è chiara: come infermiere qualificato con oltre 30 anni di esperienza professionale era facilmente in grado di iniziare a rianimare l'uomo prima dell'arrivo dei soccorritori. Inoltre non era a conoscenza di alcun testamento biologico.

In realtà esisteva un testamento biologico del 2019, in cui l'ospite aveva registrato la sua volontà di rinunciare alle misure di mantenimento in vita in caso di emergenza.

Secondo la procura il fatto che l'uomo sarebbe molto probabilmente morto anche se fosse stato rianimato dall'imputato era irrilevante: «Lo ha abbandonato al suo destino, che equivaleva alla morte».

L'assistenza dell'imputato si è limitata alla chiamata di emergenza, «che era chiaramente inadeguata».

Dolci nonostante il diabete

L'avvocato della difesa sostiene una tesi diversa: ad esempio l'imputato non aveva mai imparato a praticare le compressioni toraciche, né durante la sua formazione come infermiere in Germania né durante il suo lavoro in Svizzera. In tutta la sua carriera professionale, non aveva mai eseguito o assistito a una rianimazione.

Inoltre, nella casa di cura esistono delle linee guida secondo le quali i residenti non vengono generalmente rianimati. Il cosiddetto documento d'ingresso viene consegnato a tutti i residenti e ai loro parenti prima del ricovero.

Secondo l'avvocato difensore, è quindi comprensibile che l'imputato abbia esitato con la rianimazione fino all'arrivo dei soccorritori e ne abbia discusso al telefono.

L'uomo era già gravemente malato quando si è trasferito nella casa di riposo. Soffriva di diabete e aveva un cuore danneggiato. Ciononostante mangiava dolci, con il benestare dei suoi parenti. Nonostante il consiglio di un medico, rifiutava di essere ricoverato in ospedale.

«L'obiettivo delle cure palliative in una casa anziani non è curare, ma migliorare la qualità della vita», ha detto l'avvocato difensore. Con le sue azioni e il testamento biologico esistente, l'uomo aveva espressamente espresso la volontà di accettare la sua morte imminente.

Per dirla senza mezzi termini: «Si va in una casa di riposo per morire. Se vuoi vivere, vai in ospedale».

L'accusato viene assolto

Nel suo verdetto, la corte ha infine seguito integralmente le argomentazioni della difesa. L'imputato è stato assolto dall'accusa di non aver fornito assistenza di emergenza e le spese del procedimento sono state sostenute dallo Stato.

La sentenza può ancora essere impugnata da entrambe le parti e non è quindi ancora giuridicamente vincolante.

Se il caso di Kulm ha chiarito una cosa, è quanto i limiti tra responsabilità, la moralità e legalità siano vicini nella cura delle persone alla fine della loro vita. O, per dirla con le parole del presidente del tribunale: «Una questione difficile ed emotiva».