Sorpresi da forti nevicate Morti i due alpinisti italiani dispersi in Nepal

SDA

4.11.2025 - 08:37

I due malcapitati stavano scalando il Panbari in Nepal.

Keystone

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali», scrive il ministero degli esteri in una nota.

Keystone-SDA

04.11.2025, 08:37

04.11.2025, 08:57

Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari» scrive ancora il la Farnesina. «I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). «Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso».

«Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina – fa sapere ancora Roma – sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali».

