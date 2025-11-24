  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nel cinema Morto a 81 anni l'attore tedesco Udo Kier

SDA

24.11.2025 - 20:45

L'attore Udo Kier in una foto risalente al 2023
L'attore Udo Kier in una foto risalente al 2023
Keystone

È morto all'età di 81 anni l'attore tedesco Udo Kier. Aveva lavorato con diversi registi non solo in Germania, ma soprattutto ad Hollywood.

Keystone-SDA

24.11.2025, 20:45

24.11.2025, 21:00

Era nato il 14 ottobre 1944 a Colonia e viveva dal 1991 negli Stati Uniti; nel 2020 aveva ricevuto la propria stella nella Walk of the Stars di Palm Springs.

Celebri le sue collaborazioni con Andy Warhol, che nella prima metà degli anni Settanta lo volle per i suoi film su Frankenstein e Dracula, e con Lars von Trier, ad esempio in Dogville con Nicole Kidmann, Melancholia e Nymphomaniac. Aveva lavorato anche con registi tedeschi come Werner Herzog e Fatih Akin e partecipato a film più commerciali come Blade e Ace Ventura.

Sebbene fosse riservato sulla propria vita privata, aveva espresso la propria omosessualità pubblicamente, in tempi in cui era ancora difficile e a questo proposito aveva detto: «per la mia generazione, le persone che andavano in un bar per omosessuali dovevano guardare, prima di entrare, a destra e sinistra per accertarsi che nessuno li vedesse».

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Si esce con le attrici, non le si sposa»
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Altre notizie

Dopo intervista. Kevin Spacey attacca il Telegraph, 'non sono un senza tetto'

Dopo intervistaKevin Spacey attacca il Telegraph, 'non sono un senza tetto'

Svizzera. Il martin pescatore è stato eletto uccello dell'anno 2026

SvizzeraIl martin pescatore è stato eletto uccello dell'anno 2026

Oltraggio in Italia. Genitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo

Oltraggio in ItaliaGenitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo