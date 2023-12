L'artista Ted Scapa al vernissage di una sua mostra a Berna nel 2021. (foto d'archivio) Keystone

È morto all'età di 92 anni in una casa per anziani a Berna l'artista e illustratore Ted Scapa, molto noto nella Svizzera tedesca in particolare come presentatore negli anni '60 e '70 del programma televisivo per bambini «Das Spielhaus» (La casa dei giochi).

La famiglia ha confermato a Keystone-ATS una notizia di blick.ch. Nato ad Amsterdam nel 1931, Scapa ha disegnato per molti anni per la stampa internazionale e ha pubblicato numerosi libri per bambini e raccolte di vignette.

Trasferitosi in Svizzera nel 1962, Ted Scapa ha vissuto per molti anni a Vallamand (VD), sul lago Morat. Dal febbraio 2021, l'artista viveva in una casa di riposo a Berna.

pl, ats