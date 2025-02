È morto Manuel Sérgio, maestro di molti, fra i quali José Mourinho. Keystone

Nella serata di mercoledì è morto a Lisbona Manuel Sérgio. Aveva 91 anni ed era noto come ex docente della Facoltà di Scienze motorie di Lisbona e filosofo dello sport, autore di un libro seminale come «Filosofia del calcio».

Il suo lavoro didattico e teorico ha influenzato alcuni dei più famosi allenatori portoghesi.

Fra questo anche Jorge Jesus e José Mourinho, che al quotidiano sportivo «A Bola» ha dichiarato: «È stato l'insegnante più straordinario e, negli anni post-universitari, un amico e fonte inesauribile di motivazione e di affetto, sia nella gioia delle vittorie che nell'analisi delle sconfitte. Già ne sento la mancanza».

Tra il 1991 e il 1995, Manuel Sérgio è stato deputato per il Partito di solidarietà nazionale, di cui era il fondatore e primo presidente.