Il cardinale svizzero Emil Paul Tscherrig è morto oggi all'età di 79 anni Keystone

È morto oggi, improvvisamente, all'età di 79 anni, il cardinale svizzero Paul Emil Tscherrig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Lo rende noto il portale cath.ch.

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L'8 maggio dello scorso anno il vallesano Tscherrig - assieme all'altro cardinale svizzero Kurt Koch - ha fatto parte dei 133 votanti nell'elezione del nuovo Papa Leone XIV.

E proprio Prevost oggi ha voluto rendere omaggio al cardinale elvetico defunto: «Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari come pure alla comunità di Sion. Penso con animo grato al suo fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi Paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al Successore di Pietro», ha sottolineato il Pontefice.

Stando a cath.ch, Tscherrig è nato il 3 febbraio 1947 a Unterems (circondario di Leuk), nell'Alto Vallese. Ordinato sacerdote l'11 aprile 1974 e incardinato nella diocesi di Sion, padre Tscherrig chiese allora al suo vescovo di poter studiare le questioni morali che agitavano la sua generazione, ma alla fine fu mandato a conseguire un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Molto presto, già nel 1978, viene chiamato a entrare nel servizio diplomatico della Santa Sede. In particolare, ha lavorato alla preparazione dei viaggi diplomatici di Papa Giovanni Paolo II, dal 1985 al 1996.

Tscherrig è stato creato cardinale il 30 settembre 2023, da Papa Francesco. È stato, inoltre, il primo non italiano a essere nominato nunzio apostolico per l'Italia e San Marino. Con la sua scomparsa il cardinale Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, rimane l'unico cardinale elettore svizzero.