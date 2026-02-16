  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto È morto Guido A. Zäch, creò la Fondazione svizzera paraplegici

SDA

16.2.2026 - 21:58

Guido A. Zäch. (foto d'archivio)
Guido A. Zäch. (foto d'archivio)
Keystone

L'ideatore e promotore della Fondazione svizzera per paraplegici Guido A. Zäch è morto oggi all'età di 90 anni. Stando a una nota della fondazione, si è «addormentato serenamente circondato dalla sua famiglia».

Keystone-SDA

16.02.2026, 21:58

16.02.2026, 22:00

«Come persona, visionario e pioniere», Zäch ha migliorato in modo sostenibile la vita delle persone con lesioni spinali e la loro qualità di vita grazie al suo instancabile impegno, si legge nella nota. Oggi le persone paraplegiche hanno opportunità e prospettive che un tempo sarebbero state impensabili.

Già negli anni '60, quando era un giovane medico, Guido A. Zäch entrò per la prima volta in contatto con persone affette da paraplegia. In quell'occasione si rese conto delle lacune presenti nel sistema ospedaliero, sociale e assicurativo svizzero.

Dal 1973 al 1989 Zäch ha diretto il Centro paraplegici di Basilea in qualità di primario. La sua visione era quella di consentire alle persone in sedia a rotelle di ritrovare la loro indipendenza e autonomia.

Nel 1975 Zäch fondò la Fondazione svizzera per paraplegici e tre anni dopo il Servizio sostenitori, che secondo i dati della fondazione conta oggi due milioni di membri.

Nel 1980 Zäch ha infine fondato l'Associazione svizzera dei paraplegici come associazione dei paraplegici e nel 1990 ha inaugurato il Centro svizzero per paraplegici di Nottwil (LU) e nel 2005 l'Istituto Guido A. Zäch.

I più letti

I commentatori di SRF svelano la notizia: il campione olimpico Meillard diventerà papà!
Morta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono
Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Ecco le strazianti immagini della sconfitta di McGrath nello slalom

Altre notizie

Lutto. È morta l'artista tedesca Henrike Naumann, il cordoglio della Biennale

LuttoÈ morta l'artista tedesca Henrike Naumann, il cordoglio della Biennale

Ecco perché. Morta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono

Ecco perchéMorta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono

Canton Vaud. Traffico ferroviario fortemente perturbato tra Losanna e Renens

Canton VaudTraffico ferroviario fortemente perturbato tra Losanna e Renens