  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema È morto il cineasta portoghese Joao Canijo

SDA

30.1.2026 - 07:45

Joao Canijo aveva una lunga carriera alle spalle.
Joao Canijo aveva una lunga carriera alle spalle.
Keystone

È morto, all'età di 68 anni, il cineasta portoghese João Canijo.

Keystone-SDA

30.01.2026, 07:45

30.01.2026, 07:52

Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì nella sua casa di Vila Viçosa, nella regione dell'Alentejo. João Canijo era nato a Porto nel 1957 e, dopo i primi corti, aveva debuttato nel 1988 con il lungometraggio «Tre meno io».

Aveva poi realizzato diversi film, sempre più improntati a un forte realismo sociale e psicologico.

Fra questi: «Guadagnarsi la vita» (2000), sull'emigrazione portoghese in Francia, «Notte scura» (2004) e «Fátima» (2017), che racconta il pellegrinaggio di un gruppo di donne nella città delle apparizioni mariane.

I suoi due ultimi titoli erano il dittico «Vivere male» e «Male di vivere», quest'ultimo aveva vinto il premio della giuria al Festival di Berlino nel 2023.

Canijo scompare all'improvviso, per un attacco cardiaco, mentre lavorava alla postproduzione di un altro dittico cinematografico di cui aveva appena terminato le riprese: «Messa in scena», che racconta i conflitti tra un regista teatrale e le sue attrici, e «Le ucraine», ripresa cinematografica del dramma messo in scena dai suoi personaggi nell'altro film.

I più letti

La discesa di Crans-Montana cancellata per condizioni troppo pericolose dopo diverse cadute
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Una giovane donna perde una gamba, ma l'Invalidità non vuole pagare per una protesi adeguata. Ecco perché

Altre notizie

Il retroscena. Niscemi, i tunnel sotto la città e quegli strumenti dimenticati da vent'anni

Il retroscenaNiscemi, i tunnel sotto la città e quegli strumenti dimenticati da vent'anni

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

Tragedia in ValleseCrans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

Settimane bianche? O verdi?. In Svizzera quest'inverno c'è 60% di neve meno del solito. Si prospetta una primavera problematica

Settimane bianche? O verdi?In Svizzera quest'inverno c'è 60% di neve meno del solito. Si prospetta una primavera problematica