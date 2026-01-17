  1. Clienti privati
Lutto È morto il drammaturgo franco-svizzero Valère Novarina

SDA

17.1.2026 - 15:00

Valère Novarina si è prodotto in varie espressioni artistiche.
Valère Novarina si è prodotto in varie espressioni artistiche.
Keystone

È morto Valère Novarina, drammaturgo e pittore franco-svizzero: aveva 83 anni. Il decesso è stato confermato all'agenzia Afp dalla sua compagnia teatrale.

Keystone-SDA

17.01.2026, 15:00

17.01.2026, 15:22

Autore di testi sorprendenti e provocatori, a volte considerati a metà strada fra la poesia e il teatro, ha coltivato fin da giovane una grande passione per il linguaggio. Le sue opere sono state rappresentate quasi ogni anno al Festival di Avignone.

Nato nella periferia di Ginevra, Novarina ha trascorso la sua infanzia e adolescenza sulle rive del Lemano e in montagna. A Parigi ha studiato letteratura e filosofia, incontrando i registi Roger Blin e Marcel Maréchal, come pure lo scrittore e filosofo Jean-Noël Vuarnet. Per un breve periodo aveva anche pensato di diventare attore, prima di dedicarsi alla scrittura.

Una seconda vocazione per il disegno e la pittura si è poi sviluppata a poco a poco, al servizio dei personaggi e delle scenografie delle opere che lui stesso ha messo in scena. Era anche un appassionato di circo e di attori comici, con una particolare attenzione per Louis de Funès, al quale ha dedicato un testo: «Pour Louis de Funès».

