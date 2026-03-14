È morto Jurgen Habermas Keystone

È morto oggi a 96 anni a Starnberg, nel sud della Germania, il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. Lo ha reso noto la sua casa editrice, Suhrkamp.

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Professore universitario, era considerato il filosofo tedesco più influente e conosciuto del suo tempo, dopo aver plasmato il dibattito intellettuale per decenni, ricorda Bild. I suoi libri – da «La conoscenza e gli interessi umani» a «La teoria dell'azione comunicativa» – lo resero famoso in tutto il mondo.