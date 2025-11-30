Se n'è andato il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli. Keystone

Il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli è morto ieri, poco prima del suo 93esimo compleanno, tramite un suicidio assistito.

Dignitas, attiva proprio nel campo del suicidio assistito, ha comunicato il decesso oggi, sottolineando come il fondatore abbia deciso di lasciare questo mondo «in maniera autodeterminata».

Minelli ha fondato Dignitas nel 1998 dopo un litigio con Exit. Prima lui stesso membro di quest'ultima organizzazione, le idee delle due parti sono finite per allontanarsi.

La politica di Exit era considerata da Minelli restrittiva, poiché lasciava ad esempio aderire solo cittadini svizzeri. Minelli voelva invece un approccio più aperto e ha quindi abbandonato l'organizzazione, fondando appunto Dignitas.

Il giurista si è impegnato per decenni per l'organizzazione e in questo contesto ha dovuto frequentare diverse aule di tribunale.