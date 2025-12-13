L'attore Peter Greene, noto soprattutto per i suoi ruoli in 'The Mask' e 'Pulp Fiction', è stato trovato morto venerdì pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side, a New York, come confermato dal suo manager di lunga data al New York Post.

Peter Greene nel film «The mask» del 1994. imago images/Everett Collection/MSDMASK NL003

Keystone-SDA SDA

Greene, affermatosi nei ruoli da 'cattivo' sullo schermo negli anni '90, aveva 60 anni. L'attore dagli occhi azzurri è apparso in alcuni dei classici più amati di Hollywood: suo il ruolo di Zed, la sadica guardia giurata e serial killer nel successo del 1994 di Quentin Tarantino 'Pulp Fiction'.

L'attore è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15:25 ed è stato dichiarato morto sul posto, secondo la polizia e Gregg Edwards, il suo manager da oltre 10 anni.

La polizia ha dichiarato che non si sospetta alcun episodio doloso, ma che la causa del decesso sarà stabilita dal medico legale.

«Ha lavorato con attori e registi straordinari»

«Era un ragazzo fantastico – ha detto Edwards – Davvero uno dei più grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore immenso. Mi mancherà. Era un grande amico».

Il portavoce, sconvolto, ha dichiarato che Greene, apparso anche ne 'I Soliti Sospetti', stava per iniziare a gennaio le riprese di un thriller indipendente con Mickey Rourke intitolato 'Mascots'.

Edwards ha osservato che, sebbene il suo cliente avesse la reputazione di essere una persona difficile con cui lavorare, era un perfezionista che dava il massimo in ogni lavoro e voleva che la sua interpretazione fosse semplicemente «perfetta».

«Ha lavorato con tantissimi attori e registi straordinari», ha detto Edwards, aggiungendo che la sua interpretazione del mafioso spietato Dorian Tyrell, al fianco di Jim Carrey e Cameron Diaz in 'The Mask', è stata «probabilmente il suo ruolo migliore».

Un passato difficile

Greene, originario di Montclair nel New Jersey, scappò di casa a 15 anni e visse per le strade della Grande Mela, dove si diede all'uso di droga e infine allo spaccio, come raccontò alla rivista Premier nel 1996.

Dopo aver tentato il suicidio nel marzo 1996, cercò una cura per la sua dipendenza.

Con circa 95 film al suo attivo, Greene ha recitato anche in «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» e «Training Day».