  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto È morto lo zoologo Iain Douglas-Hamilton, il protettore degli elefanti

SDA

9.12.2025 - 16:51

Lo zoologo Iain Douglas-Hamilton sopra un elefante al quale viene applicato un collare con GPS. (foto del 1998)
Lo zoologo Iain Douglas-Hamilton sopra un elefante al quale viene applicato un collare con GPS. (foto del 1998)
Keystone

È venuto a mancare in Kenya, dopo una lunga malattia, il rinomato zoologo scozzese Iain Douglas-Hamilton, fondatore e presidente dell'organizzazione Save the Elephants. Ne dà notizia l'organizzazione sul suo sito ufficiale.

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:51

09.12.2025, 17:08

L'ambientalista che per tutta la vita si è occupato dello studio e della protezione dei pachidermi, è morto a 83 anni.

«Iain è stato determinante nel denunciare la crisi del bracconaggio dell'avorio, documentando lo sterminio di oltre la metà degli elefanti africani in un solo decennio, che ha portato a una decisione intergovernativa cruciale per vietare il commercio internazionale dell'avorio nel 1989».

«Nel 1993, Iain ha fondato Save the Elephants per garantire un futuro agli elefanti selvatici africani, approfondendo la comprensione della loro intelligenza, salvaguardando i loro habitat e promuovendo l'armonia tra gli elefanti e le persone che condividono i loro territori», è scritto nel ricordo di Douglas-Hamilton.

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Lo Sporting gela l'Allianz Arena di Monaco grazie ad un autorete di Kimmich
Maria De Filippi si commuove ricordando Maurizio Costanzo: «Qui faccio davvero fatica»

Altre notizie

Giustizia. Condannato un uomo al carcere a vita per un triplice assassinio a Zurigo e a Laupen

GiustiziaCondannato un uomo al carcere a vita per un triplice assassinio a Zurigo e a Laupen

Allarme caldo in montagna. Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri

Allarme caldo in montagnaIl termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri

Nuovo saggio. Ombre su Oliver Sacks, avrebbe «abbellito» i suoi casi clinici

Nuovo saggioOmbre su Oliver Sacks, avrebbe «abbellito» i suoi casi clinici