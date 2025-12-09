Lo zoologo Iain Douglas-Hamilton sopra un elefante al quale viene applicato un collare con GPS. (foto del 1998) Keystone

È venuto a mancare in Kenya, dopo una lunga malattia, il rinomato zoologo scozzese Iain Douglas-Hamilton, fondatore e presidente dell'organizzazione Save the Elephants. Ne dà notizia l'organizzazione sul suo sito ufficiale.

Keystone-SDA SDA

L'ambientalista che per tutta la vita si è occupato dello studio e della protezione dei pachidermi, è morto a 83 anni.

«Iain è stato determinante nel denunciare la crisi del bracconaggio dell'avorio, documentando lo sterminio di oltre la metà degli elefanti africani in un solo decennio, che ha portato a una decisione intergovernativa cruciale per vietare il commercio internazionale dell'avorio nel 1989».

«Nel 1993, Iain ha fondato Save the Elephants per garantire un futuro agli elefanti selvatici africani, approfondendo la comprensione della loro intelligenza, salvaguardando i loro habitat e promuovendo l'armonia tra gli elefanti e le persone che condividono i loro territori», è scritto nel ricordo di Douglas-Hamilton.