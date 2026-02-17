Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili (foto d'archivio) Keystone

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto oggi all'età di 84 anni. Lo ha comunicato la famiglia, come riporta Nbc News.

Keystone-SDA SDA

«Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo», ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota.

Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell'era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr.