Clint Hill aggrappato all'auto presidenziale nelle storiche e drammatiche immagini. Keystone

È morto a 93 anni Clint Hill, l'agente del Secret Service che viaggiava accanto alla limousine di John F. Kennedy quando fu assassinato. Lo riporta Cbs news.

Anche se pochi conoscono il suo nome, è indelebile l'immagine dell'agente che si fionda sul retro dell'auto nel tentativo vano di proteggere il presidente ormai colpito a Dallas il 22 novembre 1963.

Quel giorno Hill era stato assegnato alla protezione di Jacqueline Kennedy e viaggiava nella macchina più vicina a quella della coppia.

Quando constatò che Kennedy era stato colpito, si girò verso i suoi colleghi e fece un pollice verso.

Hill faceva parte del Secret Service, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti.

Non si riprese mai dall'attentato e per decenni continuò ad addossarsi la colpa, tanto che fu costretto a ritirarsi dal Secret Service a soli 43 anni, quasi 10 anni dopo l'attentato.

«Se avessi reagito un po' più velocemente, forse avrei potuto... Vivrò con... non so...immagino. Vivrò con questo pensiero fino alla morte», disse Hill in lacrime in un'intervista alla Cbs nel 1975.