È morto Theodore McCarrick. Keystone

Theodore McCarrick, l'ex cardinale ed ex guida spirituale dell'arcidiocesi di Washington ridotto allo stato laicale dopo che il Vaticano lo aveva riconosciuto colpevole di pedofilia, è morto a 94 anni.

Keystone-SDA SDA

Lo ha confermato l'arcivescovo della capitale americana, cardinale Robert W. McElroy, senza dare ulteriori particolari sugli ultimi giorni del porporato.

Affetto da demenza senile, McCarrick aveva evitato l'anno scorso di esser messo sotto processo per abusi su un minore in Wisconsin dopo che già un processo simile a suo carico era stato sospeso in Massachusetts.

L'ex principe della Chiesa è stato il funzionario cattolico statunitense di più alto rango ad aver affrontato accuse nell'ambito dell'ampio scandalo degli abusi sessuali sui minori da parte di membri del clero che dal 2001 ha travolto la Chiesa cattolica americana. McCarrick aveva esercitato per anni un'influenza significativa a Washington come cardinale e come arcivescovo. Ma con un provvedimento senza precedenti nei confronti di un porporato, Papa Francesco lo aveva destituito e ridotto allo stato laicale nel 2019.

Un'indagine vaticana aveva scoperto infatti che aveva nascosto contatti sessuali regolari con seminaristi adulti e con bambini. Le azioni di McCarrick descritte nel rapporto erano andate avanti per decenni portando tra l'altro ad accuse al Vaticano di aver insabbiato i casi promuovendolo invece sempre più in alto.