Archeologia misteriosa Morto lo scrittore di bestseller Erich von Däniken, aveva 90 anni

SDA

11.1.2026 - 13:17

Von Däniken si è reso protagonista di una carriera molto prolifera. (foto d'archivio)
Von Däniken si è reso protagonista di una carriera molto prolifera. (foto d'archivio)
Keystone

Lo scrittore e pubblicista elvetico Erich von Däniken, noto per i suoi libri di archeologia misteriosa che hanno venduto milioni di copie nel mondo, è deceduto ieri all'età di 90 anni.

Keystone-SDA

11.01.2026, 13:17

11.01.2026, 13:41

La notizia è stata comunicata da un suo rappresentante e confermata oggi a Keystone-ATS dalla figlia.

Cornelia von Däniken ha precisato che il padre è morto di vecchiaia in ospedale a Interlaken (BE). Nato il 14 aprile 1935 a Zofingen, nel canton Argovia, von Däniken durante la sua carriera ha scritto ben 49 libri, venduti in 75 milioni di esemplari e tradotti in più di 30 lingue, fra cui anche l'italiano. Si è fatto un nome a livello planetario come controverso studioso degli dei e degli extraterrestri.

Con «Gli extraterrestri torneranno» nel 1968, von Däniken aveva scatenato il boom della fantascienza e conquistato le classifiche dei bestseller. Il «New York Times» parlò addirittura di un'epidemia di «Dänikenite». Al romanzo d'esordio ne sono seguiti numerosi altri, nonché documentari e serie tv.

