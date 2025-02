Niklaus Blattner ha avuto un ruolo importante nel mondo accademico e non solo. Keystone

È morto Niklaus Blattner, ex vicepresidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS) e professore universitario. Aveva 81 anni. Il decesso risale al 21 gennaio, ma è diventato pubblico oggi attraverso un necrologio pubblicato dalla Basler Zeitung.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

«La BNS ha potuto beneficiare delle sue ricche conoscenze accademiche e della sua vasta esperienza nel settore finanziario», afferma l'istituto in un annuncio funebre.

Blattner è stato membro dei vertici della BNS dal primo gennaio 2001 e vicepresidente dal primo luglio 2003. Si è poi ritirato dalla carica il 30 aprile 2007. La sua attività ha interessato in particolare la creazione della divisione stabilità finanziaria e l'avvio della nona serie di banconote.

Dal 1979 al 2002, Blattner è stato professore all'Università di Basilea, dove ha fondato e diretto un centro di ricerca per il mercato del lavoro e l'economia industriale.

In precedenza, dal 1976 al 1987, aveva diretto il servizio economico dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL: nel 1999 si è fuso con un altro ufficio federale, quello dell'economia esterna, per dare vita dalla Segreteria di Stato dell'economia, Seco). In seguito è stato membro del comitato esecutivo dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Oltre alla BNS anche l'Università di Basilea esprime le condoglianze alla famiglia. «Onoriamo la memoria di Niklaus Blattner con profondo rispetto per i suoi risultati accademici e la sua eccezionale personalità: rimarrà nella nostra memoria», si legge sul sito web dell'ateneo.