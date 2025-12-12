  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 94 anni È morto il noto biologo molecolare svizzero Charles Weissmann

SDA

12.12.2025 - 10:53

Charles Weissmann era un biologo molecolare di fama mondiale. (Immagine d'archivio del 1998).
Charles Weissmann era un biologo molecolare di fama mondiale. (Immagine d'archivio del 1998).
Keystone

È morto il biologo molecolare svizzero di fama mondiale Charles Weissmann. Il decesso è avvenuto la scorsa notte all'età di 94 anni, ha detto a Keystone-ATS l'Università di Zurigo.

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:53

12.12.2025, 13:50

L'Ateneo ha così confermato informazioni del settimanale «Tachles». Weissmann ha effettuato scoperte fondamentali nel campo della biologia molecolare, che hanno influenzato in modo decisivo anche la medicina.

Lo scienziato è balzato agli onori della cronaca per la scoperta del cosiddetto interferone clonato, una proteina oggi usata per il trattamento di epatite B e alcuni tipi di cancro.

Ha poi studiato i prioni, agenti proteici anomali. Gli scienziati hanno incontrato questi elementi per la prima volta negli anni 1980, in correlazione con l'encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta mucca pazza. Stanley Prusiner – che riceverà il Nobel – suggerì un collegamento fra le due cose.

La prima prova in questo senso venne fornita da Weissmann. Mostrò infatti che era una proteina già presente nel corpo a scatenare la malattia. Proteine anomale sono responsabili anche di mali come Alzheimer e morbo di Parkinson.

Il nome di Weissmann è stato evocato più volte quando si parlava di premi Nobel, ma non ha mai avuto l'onore di ottenere tale onorificenza.

Weissmann è nato nel 1931 a Budapest, ed è cresciuto fra Zurigo e Rio de Janeiro. All'Università di Zurigo ha creato l'Istituto di biologia molecolare.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Già da venerdì il sole comincerà a tramontare un po' più tardi
Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach»
Bruno Barbieri confessa: «Da giovane dormivo chissà dove»
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Altre notizie

Aveva 78 anni. Il pluriassassino di bambini Werner Ferrari è morto in carcere

Aveva 78 anniIl pluriassassino di bambini Werner Ferrari è morto in carcere

Aveva 98 anni. È morto il produttore cinematografico basilese Arthur Cohn

Aveva 98 anniÈ morto il produttore cinematografico basilese Arthur Cohn

Lo studio. In Africa fra milioni di anni l'embrione di un futuro mare

Lo studioIn Africa fra milioni di anni l'embrione di un futuro mare