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Comprensorio di Engelberg Un morto per la cabina precipitata, il gestore degli impianti: «Evento straordinario, avvenuto all'improvviso»

SDA

18.3.2026 - 16:55

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg
Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia.

Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee.

Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto.

Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. 

Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. 

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee.

Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata.

Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata.

Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg.

Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg
Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia.

Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee.

Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto.

Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. 

Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. 

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee.

Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata.

Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata.

Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata.

Immagine: KEYSTONE

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg. Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg.

Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg.

Immagine: KEYSTONE

Il gestore degli impianti di risalita del Titlis si è detto profondamente scosso per il tragico incidente alla cabinovia di Engelberg, nel Canton Obvaldo, nel quale ha perso la vita una persona. Si è trattato di un evento straordinario, avvenuto «all'improvviso», ha affermato il CEO Norbert Patt.

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:55

18.03.2026, 17:10

«La sicurezza è l'aspetto più importante di un impianto di risalita, e proprio per questo il tragico incidente è ancora più grave», ha dichiarato Patt durante una conferenza stampa. «I nostri pensieri vanno ai familiari della vittima. Speriamo di ottenere presto informazioni certe».

Lo sfollamento delle restanti cabine è nel frattempo terminata, ha affermato. Non ci sono più passeggeri in pericolo. È in azione un team di assistenza psicologica. Complessivamente, tra le 100 e le 200 persone sono state messe in salvo dalle circa 40 cabine presenti nel tratto interessato.

La Polizia ha informato. Un morto nella caduta di una cabina nel comprensorio di Engelberg

La Polizia ha informatoUn morto nella caduta di una cabina nel comprensorio di Engelberg

Giornata molto ventosa

Patt ha spiegato che è stata una giornata ventosa. A partire da 40 km/h viene attivato un allarme, mentre a partire da 60 km/h il servizio deve essere sospeso.

Non è chiaro quale fosse la velocità effettiva del vento e se sia stato attivato un allarme. L'ultima revisione dell'impianto è avvenuta in settembre.

Sarà il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) a decidere quando l'impianto potrà tornare in funzione, ha detto Patt. È importante che l'incidente venga analizzato in modo approfondito: «Metteremo a disposizione tutte le riprese delle telecamere disponibili», ha concluso

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