Un morto per la cabina precipitata, il gestore degli impianti: «Evento straordinario, avvenuto all'improvviso»

Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia. Immagine: KEYSTONE Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee. Immagine: KEYSTONE Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto. Immagine: KEYSTONE Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. Immagine: KEYSTONE Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee. Immagine: KEYSTONE Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata. Immagine: KEYSTONE Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata. Immagine: KEYSTONE Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg. Immagine: KEYSTONE Precipita la cabina di una cabinovia a Engelberg Norbert Patt, amministratore delegato di Engelberg-Trübsee-Titlis, durante una conferenza stampa in merito all'incidente della cabinovia. Immagine: KEYSTONE Senad Sakic-Fanger, capo della sezione investigativa criminale e vicecomandante della Polizia cantonale di Nidvado, informa i media dell'incidente che ha coinvolto una cabinovia della funivia Titlis Xpress sul lago Trubsee. Immagine: KEYSTONE Vista della stazione intermedia di Truebsee della funivia Engelberg-Titlis Express, dopo l'incidente che ha coinvolto una cabina dell'impianto. Immagine: KEYSTONE Un veicolo della polizia è parcheggiato alla stazione a valle della funivia del Titlis, parte dell'impianto di risalita Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina dello stesso impianto vicino a Trubsee. Immagine: KEYSTONE Un veicolo della polizia è fermo alla stazione a valle della funivia del Titlis, con due cabine della funivia Engelberg-Titlis Express, in seguito al crollo di una cabina della stessa funivia sul lago di Trubsee. Immagine: KEYSTONE Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express si trovano sulla Gerschnialp e tra il Truebsee, dove una cabina della stessa funivia si è schiantata. Immagine: KEYSTONE Una cabina della funivia Engelberg-Titlis Express si trova sulla Gerschnialp, tra il lago Truebsee e il punto in cui un'altra cabina della stessa funivia si è schiantata. Immagine: KEYSTONE Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg. Immagine: KEYSTONE

Il gestore degli impianti di risalita del Titlis si è detto profondamente scosso per il tragico incidente alla cabinovia di Engelberg, nel Canton Obvaldo, nel quale ha perso la vita una persona. Si è trattato di un evento straordinario, avvenuto «all'improvviso», ha affermato il CEO Norbert Patt.

Keystone-SDA SDA

«La sicurezza è l'aspetto più importante di un impianto di risalita, e proprio per questo il tragico incidente è ancora più grave», ha dichiarato Patt durante una conferenza stampa. «I nostri pensieri vanno ai familiari della vittima. Speriamo di ottenere presto informazioni certe».

Lo sfollamento delle restanti cabine è nel frattempo terminata, ha affermato. Non ci sono più passeggeri in pericolo. È in azione un team di assistenza psicologica. Complessivamente, tra le 100 e le 200 persone sono state messe in salvo dalle circa 40 cabine presenti nel tratto interessato.

Giornata molto ventosa

Patt ha spiegato che è stata una giornata ventosa. A partire da 40 km/h viene attivato un allarme, mentre a partire da 60 km/h il servizio deve essere sospeso.

Non è chiaro quale fosse la velocità effettiva del vento e se sia stato attivato un allarme. L'ultima revisione dell'impianto è avvenuta in settembre.

Sarà il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) a decidere quando l'impianto potrà tornare in funzione, ha detto Patt. È importante che l'incidente venga analizzato in modo approfondito: «Metteremo a disposizione tutte le riprese delle telecamere disponibili», ha concluso