Lutto nella letteratura È morto Stefano Benni, lo scrittore di «Bar Sport»

SDA

9.9.2025 - 10:33

Stefano Benni
Stefano Benni
Stefano Dalle Luche

Lo scrittore e drammaturgo bolognese Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia.

Keystone-SDA

09.09.2025, 10:33

09.09.2025, 11:29

Aveva cresciuto tantissimi lettori: tra i suoi libri più amati «Bar Sport», ma anche« La compagnia dei celestini», «Margherita Dolcevita», «Elianto», «La grammatica di Dio, Terra!».

La notizia è stata confermata da Feltrinelli.

Nato a Bologna il 12 agosto del 1947, Stefano Benni è stato uno dei maggiori scrittori di culto italiani. A consacrare il suo stile inconfondibile, tra ironia e umorismo tagliente, capace di un'analisi impietosa della realtà, disegnando personaggi indimenticabili, alcuni romanzi e raccolte di racconti di grande successo, come «Bar Sport» (1976) appunto.

Molte le sue collaborazioni, a partire da quella con Beppe Grillo di cui scriveva i testi da comico, l'amicizia con Daniel Pennac di cui traduceva i romanzi, le incursioni nella musica, i testi per il teatro, le sceneggiature per il cinema e la regia (nel 1989 per Musica per vecchi animali con Umberto Angelucci), ma anche le collaborazioni giornalistiche, altrettanto taglienti, per l'Espresso e Panorama, Cuore e Tango, in un racconto della realtà dallo stile inconfondibile che lascia il segno.

Messico. Un treno travolge un bus ad Atlacomulco, almeno 10 morti e oltre 60 feriti

Che succede?. Non solo Stefano De Martino: sono migliaia le telecamere violate in Italia

Lutto. Fiori bianchi a Rivalta per l'ultimo addio a Giorgio Armani

