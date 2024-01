La donna cilena è morta sul luogo dell'incidente. Keystone

Una turista 63enne cilena è morta in un incidente in motoslitta avvenuto ieri sera nel comune di Crans-Montana, in Vallese.

Stando alle indicazioni odierne della polizia cantonale, poco dopo le 19.00 un veicolo con rimorchio stava percorrendo una strada innevata verso Aminona, località a circa 1500 metri d'altezza, quando è uscito di strada, cadendo per diversi metri in una scarpata e finendo la sua corsa contro un muro.

A bordo dei due mezzi si trovavano in totale sette persone. I sanitari giunti rapidamente sul posto hanno constatato la morte della donna residente in Cile. Una secondo passeggera, una 30enne belga che vive a Ginevra, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Sion. Nel frattempo la sua vita non è più in pericolo, precisano le forze dell'ordine.

hm, ats