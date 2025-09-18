Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone. sda

Tre patteggiamenti e due prosciolglimenti. Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone.

Keystone-SDA SDA

Il giudice dell'udienza preliminare (gup) di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, e a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto.

Con tale pena nessuno dei tre va in carcere. Accolta anche la richiesta a patteggiare di Martin Leitner, consigliere delegato dell'omonima società e di Peter Rabanser, responsabile del customer service.

Il 23 maggio del 2021 la funivia del Mottarone si schiantò e persero la vita 14 persone. Un solo passeggero, un bambino di sei anni, sopravvisse allo schianto, rimanendo ferito.

«Questo è il valore che danno alla vita delle persone». Sono le poche parole pronunciate da Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, una delle 14 vittime dell'incidente del Mottarone, dopo la decisione del gup.