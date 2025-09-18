  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Tragedia del Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, due prosciolti

SDA

18.9.2025 - 14:57

Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone.
Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone.
sda

Tre patteggiamenti e due prosciolglimenti. Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone.

Keystone-SDA

18.09.2025, 14:57

Il giudice dell'udienza preliminare (gup) di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, e a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto.

Con tale pena nessuno dei tre va in carcere. Accolta anche la richiesta a patteggiare di Martin Leitner, consigliere delegato dell'omonima società e di Peter Rabanser, responsabile del customer service.

Il 23 maggio del 2021 la funivia del Mottarone si schiantò e persero la vita 14 persone. Un solo passeggero, un bambino di sei anni, sopravvisse allo schianto, rimanendo ferito.

«Questo è il valore che danno alla vita delle persone». Sono le poche parole pronunciate da Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, una delle 14 vittime dell'incidente del Mottarone, dopo la decisione del gup.

I più letti

Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Putin: «Oltre 700'000 soldati russi al fronte in Ucraina»

La tragedia del Mottarone

Dal confine. Chiusa la nuova inchiesta sulla tragedia del Mottarone, 5 indagati

Dal confineChiusa la nuova inchiesta sulla tragedia del Mottarone, 5 indagati

Dal confine. Tragedia del Mottarone, non c'è ancora il rinvio a giudizio: «Vanno modificate le accuse»

Dal confineTragedia del Mottarone, non c'è ancora il rinvio a giudizio: «Vanno modificate le accuse»

Accordo tra le parti. Tre milioni di euro a Eitan, l'unico sopravvissuto sul Mottarone

Accordo tra le partiTre milioni di euro a Eitan, l'unico sopravvissuto sul Mottarone

Altre notizie

Ecco perché. Si getta dalla nave nel bacino del porto di Porto Rico con uno zaino pieno di soldi

Ecco perchéSi getta dalla nave nel bacino del porto di Porto Rico con uno zaino pieno di soldi

Ecco perché. Popolazioni indigene fondamentali contro i cambiamenti climatici, ma anche le più colpite

Ecco perchéPopolazioni indigene fondamentali contro i cambiamenti climatici, ma anche le più colpite

Spazio. TRAPPIST-1e è il pianeta che fa sognare gli scienziati, ecco perché

SpazioTRAPPIST-1e è il pianeta che fa sognare gli scienziati, ecco perché