Inquirenti federali stanno partecipando a un'operazione internazionale. Keystone

Nell'ambito di un'operazione internazionale condotta ieri contro l'insider trading, sono state eseguite diverse perquisizioni anche in Svizzera. Lo comunica oggi il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), che ha aperto procedimenti penali contro cinque persone.

Queste ultime sono sospettate di aver sfruttato informazioni confidenziali relative alla quotazione azionaria di un'impresa svizzera, quotata in borsa e attiva a livello internazionale, precisa la nota.

Gli interventi per abuso di informazioni privilegiate hanno avuto luogo oltre che in Svizzera anche in Germania e Regno Unito, viene aggiunto.