Il Ministero pubblico della Confederazione è attualmente impegnato in 120 procedure legate al terrorismo, indica oggi il procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler. (Immagine d'archivio dello scorso aprile) Keystone

Il numero di procedimenti legati al terrorismo trattati dalla giustizia elvetica ha raggiunto un massimo storico, afferma il procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler. La Svizzera deve prepararsi a un aumento delle attività terroristiche, avverte.

Keystone-SDA, mabe, ats SDA

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è attualmente impegnato in 120 procedure in questo ambito, ciò che corrisponde a un raddoppio del numero di casi rispetto al 2022, indica Blättler in un'intervista pubblicata oggi dai settimanali SonntagsZeitung e Le Matin Dimanche.

I casi riguardano la propaganda terroristica su internet, denaro versato dalla Svizzera a organizzazioni terroristiche e persone che partono per la jihad.