Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai

ai-scrape

25.9.2025 - 09:52

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
KEYSTONE

Due 17enni sono stati multati per aver filmato e pubblicato online un video in cui urinano in un piatto di hot pot in un ristorante di Shanghai.

Igor Sertori

25.09.2025, 09:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Due adolescenti hanno urinato in un piatto in un ristorante della catena Haidilao di Shanghai.
  • I ragazzi hanno postato il video della bravata, che è diventata subito virale e ha creato tanta indignazione.
  • Riconosciuti, i due, con le loro famiglie, sono stati multati da un tribunale distrettuale a pagare l'equivalente di circa un quarto di milione di franchi svizzeri.
  • Sanzionati così i genitori, in quanto secondo il tribunale non hanno supervisionano adeguatamente i loro figli.
Mostra di più

Come riportato da «Sky News», due adolescenti di 17 anni, identificati come Wu e Tang, sono stati multati insieme ai loro genitori per aver urinato in un piatto di hot pot in un ristorante della catena Haidilao a Shanghai.

L'incidente, avvenuto in una sala da pranzo privata, è stato filmato e il video è stato successivamente pubblicato sui social media, suscitando indignazione.

Multa salatissima

Il tribunale del distretto di Huangpu a Shanghai ha ordinato ai ragazzi e ai loro genitori di scusarsi pubblicamente e di pagare una multa di 2,2 milioni di yuan (circa 240'000 franchi svizzeri) per i danni causati.

La catena Haidilao ha dichiarato di aver distrutto e sostituito tutti gli utensili coinvolti e ha rimborsato oltre 4'000 ordini, offrendo un risarcimento extra ai clienti.

Le aziende di catering coinvolte, probabilmente collegate a Haidilao, hanno citato in giudizio i ragazzi e i loro genitori, chiedendo un risarcimento per le perdite economiche e il danno reputazionale subito.

Il tribunale ha ritenuto giustificati i rimborsi completi, ma ha considerato i pagamenti extra una decisione aziendale volontaria.

Una sfida alle norme sociali

L'editoriale della rivista China Comment ha sottolineato che i genitori rischiano pesanti sanzioni se non supervisionano adeguatamente i loro figli, definendo il comportamento dei ragazzi una sfida alle norme sociali.

Recentemente le autorità cinesi hanno affrontato problemi di sicurezza alimentare simili, come l'arresto di un uomo a Hong Kong per aver aggiunto urina a delle bevande nei supermercati.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

