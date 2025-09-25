Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai

Come riportato da «Sky News», due adolescenti di 17 anni, identificati come Wu e Tang, sono stati multati insieme ai loro genitori per aver urinato in un piatto di hot pot in un ristorante della catena Haidilao a Shanghai.
L'incidente, avvenuto in una sala da pranzo privata, è stato filmato e il video è stato successivamente pubblicato sui social media, suscitando indignazione.
Il tribunale del distretto di Huangpu a Shanghai ha ordinato ai ragazzi e ai loro genitori di scusarsi pubblicamente e di pagare una multa di 2,2 milioni di yuan (circa 240'000 franchi svizzeri) per i danni causati.
La catena Haidilao ha dichiarato di aver distrutto e sostituito tutti gli utensili coinvolti e ha rimborsato oltre 4'000 ordini, offrendo un risarcimento extra ai clienti.
Le aziende di catering coinvolte, probabilmente collegate a Haidilao, hanno citato in giudizio i ragazzi e i loro genitori, chiedendo un risarcimento per le perdite economiche e il danno reputazionale subito.
Il tribunale ha ritenuto giustificati i rimborsi completi, ma ha considerato i pagamenti extra una decisione aziendale volontaria.
Una sfida alle norme sociali
L'editoriale della rivista China Comment ha sottolineato che i genitori rischiano pesanti sanzioni se non supervisionano adeguatamente i loro figli, definendo il comportamento dei ragazzi una sfida alle norme sociali.
Recentemente le autorità cinesi hanno affrontato problemi di sicurezza alimentare simili, come l'arresto di un uomo a Hong Kong per aver aggiunto urina a delle bevande nei supermercati.
Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.