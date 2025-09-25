Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai

Immagine illustrativa KEYSTONE

Due 17enni sono stati multati per aver filmato e pubblicato online un video in cui urinano in un piatto di hot pot in un ristorante di Shanghai.

Come riportato da «Sky News», due adolescenti di 17 anni, identificati come Wu e Tang, sono stati multati insieme ai loro genitori per aver urinato in un piatto di hot pot in un ristorante della catena Haidilao a Shanghai.

L'incidente, avvenuto in una sala da pranzo privata, è stato filmato e il video è stato successivamente pubblicato sui social media, suscitando indignazione.

Multa salatissima

Il tribunale del distretto di Huangpu a Shanghai ha ordinato ai ragazzi e ai loro genitori di scusarsi pubblicamente e di pagare una multa di 2,2 milioni di yuan (circa 240'000 franchi svizzeri) per i danni causati.

La catena Haidilao ha dichiarato di aver distrutto e sostituito tutti gli utensili coinvolti e ha rimborsato oltre 4'000 ordini, offrendo un risarcimento extra ai clienti.

Le aziende di catering coinvolte, probabilmente collegate a Haidilao, hanno citato in giudizio i ragazzi e i loro genitori, chiedendo un risarcimento per le perdite economiche e il danno reputazionale subito.

Il tribunale ha ritenuto giustificati i rimborsi completi, ma ha considerato i pagamenti extra una decisione aziendale volontaria.

Una sfida alle norme sociali

L'editoriale della rivista China Comment ha sottolineato che i genitori rischiano pesanti sanzioni se non supervisionano adeguatamente i loro figli, definendo il comportamento dei ragazzi una sfida alle norme sociali.

Recentemente le autorità cinesi hanno affrontato problemi di sicurezza alimentare simili, come l'arresto di un uomo a Hong Kong per aver aggiunto urina a delle bevande nei supermercati.

