La nave da guerra italiana fu vittima di bombe radiocomandate tedesche. Keystone

Si è spento a La Spezia all'età di 103 anni Gustavo Bellazzini, ultimo superstite della corazzata Roma, la nave da guerra italiana affondata nel Mediterraneo all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943.

Keystone-SDA SDA

Le vittime furono circa 1400 e poco più di 600 i superstiti.

Classe 1921, imbarcato come marinaio scelto con il ruolo di fuochista, Bellazzini sopravvisse a un primo bombardamento nel porto di Napoli e in seguito salpò l'8 settembre al comando dell'ammiraglio Carlo Bergamini per l'ultima missione del Roma.

Tuffatosi in mare mentre la nave affondava dopo essere stata colpita in un bombardamento aereo tedesco, fu issato a bordo di un'altra unità italiana e portato nell'isola di Minorca insieme ad altre centinaia di superstiti. Solo alcuni mesi più tardi riuscì ad avvertire con una lettera la sua famiglia alla Spezia che lo credeva morto.

Negli ultimi ottant'anni non ha mai smesso di tramandare la memoria dei suoi ex compagni di equipaggio. «Posso dimenticarmi cosa ho mangiato per colazione, ma non dimenticherò mai la mia nave» era uso dire. Nel 2023 aveva ricevuto la decorazione d'onore interforze durante la festa della Marina tenutasi alla Spezia.

Condoglianze sono state espresse da amministratori e politici, tra i quali la senatrice Stefania Pucciarelli e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.