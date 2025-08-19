  1. Clienti privati
Finlandia Muore un parlamentare a Helsinki, per i media è «suicidio»

SDA

19.8.2025 - 16:25

La sede del Parlamento monocamerale della Finlandia.
La sede del Parlamento monocamerale della Finlandia.
Keystone

Il deputato finlandese Eemeli Peltonen, 30 anni, è stato trovato morto all'interno del Parlamento a Helsinki. La polizia ha aperto un'indagine, ma si esclude per ora la pista dolosa. Secondo indiscrezioni riportate dal giornale Iltalehti, si sarebbe tolto la vita.

Keystone-SDA

19.08.2025, 16:25

19.08.2025, 19:35

Gli investigatori hanno affermato che la morte è avvenuta attorno alle 11.00, ma non hanno confermato né smentito se si trattasse di suicidio, pur scartando la pista dell'omicidio.

Il Parlamento finlandese è tuttora in pausa estiva, con la prima sessione programmata per settembre.

Alla fine di giugno Peltonen, entrato in Parlamento nel 2023 con i Socialdemocratici, aveva confidato i suoi problemi di salute su Facebook.

Soffriva di una malattia renale per la quale è stato ricoverato in ospedale durante la primavera e l'estate ed è stato in congedo.

«Poco fa abbiamo ricevuto una notizia sconvolgente riguardante il Parlamento, il nostro luogo di lavoro comune: uno dei nostri colleghi è deceduto nei locali parlamentari. È una notizia molto triste», ha detto il primo ministro Petteri Orpo, citato dall'emittente di servizio pubblico finlandese Yle.

«Auguriamo forza alla famiglia, ai parenti e ai colleghi. Siamo tutti profondamente colpiti da quanto avvenuto», ha aggiunto.

