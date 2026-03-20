La maschera-ciondolo Uhunmwu-Ẹkuẹ fu saccheggiata alla fine del XIX secolo nell'allora Regno del Benin (oggi Nigeria) e in seguito entrò a far parte delle collezioni del Museo Rietberg di Zurigo. Si tratta di uno degli oggetti del Benin che ora vengono restituiti alla Nigeria. Keystone

Due musei a Zurigo e uno a Ginevra restituiscono alla Nigeria in totale 28 oggetti provenienti dai propri patrimoni. È stato accertato che questi cosiddetti «bronzi del Benin» provengono dall'incursione dell'esercito coloniale britannico nel 1897.

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Il Völkerkundemuseum dell'Università di Zurigo restituisce 14 oggetti alla Repubblica federale di Nigeria, il Museo Rietberg di Zurigo 11 e il Musée d'ethnographie della Città di Ginevra ulteriori tre.

L'accordo in questione è stato firmato oggi a Zurigo, in presenza di Olugbile Holloway, direttore generale della National Commission for Museums and Monuments (NCMM) della Nigeria.

Nel 2024 e nel 2025 l'NCMM aveva presentato ufficialmente delle richieste di restituzione per conto del governo nigeriano. In Svizzera, alcuni musei, tra cui quelli sopraccitati, avevano condotto ricerche sulla provenienza delle loro opere originarie del Benin nell'ambito della cosiddetta Iniziativa Benin Svizzera (BIS), istituita nel 2021.

Da tali ricerche è emerso che gli oggetti che verranno restituiti sono stati «certamente o con elevata probabilità» saccheggiati in passato.